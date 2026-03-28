«Енисей» при Ташуеве набрал 11 из 15 очков весной – 3 победы и 2 ничьих. Команда в 4 очках от зоны стыков на данный момент

«Енисей» не проиграл ни одного из пяти матчей во второй части сезона Первой лиги.

«Енисей» обыграл «Уфу» (1:0) на домашнем поле в матче 26-го тура PARI Первой лиги.

Команда тренера Сергея Ташуева , который возглавил клуб в ходе зимней паузы, одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти играх этой весной.

Красноярцы набрали 11 из 15 очков на этом отрезке. «Енисей» ранее обыграл КАМАЗ (1:0) и «Урал» (4:2), а также поделил очки с «Волгой» (1:1) и «Шинником» (1:1).

На данный момент «Енисей» находится на 9-й позиции в таблице чемпионата, набрав 34 очка в 26 матчах. Ташуев принял команду 13-й.

Отставание от зоны стыковых матчей сейчас составляет четыре очка. Четвертым в таблице идет «Спартак» Кострома (38 очков после 25 матчей, сегодня сыграет с «Волгой» на выезде).

Следующий матч «Енисей » проведет 4 апреля на выезде против «Спартака» из Костромы.