  • «Енисей» при Ташуеве набрал 11 из 15 очков весной – 3 победы и 2 ничьих. Команда в 4 очках от зоны стыков на данный момент
«Енисей» не проиграл ни одного из пяти матчей во второй части сезона Первой лиги.

«Енисей» обыграл «Уфу» (1:0) на домашнем поле в матче 26-го тура PARI Первой лиги.

Команда тренера Сергея Ташуева, который возглавил клуб в ходе зимней паузы, одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти играх этой весной.

Красноярцы набрали 11 из 15 очков на этом отрезке. «Енисей» ранее обыграл КАМАЗ (1:0) и «Урал» (4:2), а также поделил очки с «Волгой» (1:1) и «Шинником» (1:1).

На данный момент «Енисей» находится на 9-й позиции в таблице чемпионата, набрав 34 очка в 26 матчах. Ташуев принял команду 13-й.

Отставание от зоны стыковых матчей сейчас составляет четыре очка. Четвертым в таблице идет «Спартак» Кострома (38 очков после 25 матчей, сегодня сыграет с «Волгой» на выезде).

Следующий матч «Енисей» проведет 4 апреля на выезде против «Спартака» из Костромы.

Лига PARI (Первая лига). 26 тур
28 марта 08:00,
Логотип домашней команды
Енисей
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Уфа
Матч окончен
90’
+5’
Агапов
Иллой-Айет
90’
+3’
Шамов
90’
+3’
85’
Хабалов   Майоров
Мазурин   Кенфак
85’
81’
Перченок   Шляков
74’
Якуев   Ахатов
Шершов   Гилязетдинов
72’
Погосов   Канаплин
72’
Окладников   Хашкулов
63’
63’
Хабалов
Погосов
59’
58’
Ортис
Батырев   Чуканов
45’
45’
Липовой   Агеян
45’
Исаев   Мрзляк
2тайм
Перерыв
Батырев
31’
  Беленов
26’
Енисей
Шамов, Богатырев, Цесь, Иллой-Айет, Шершов, Надольский, Батырев, Погосов, Мазурин, Окладников, Иванов
Запасные: Антипин, Зазвонкин, Хашкулов, Чуканов, Гилязетдинов, Кенфак, Тихонов, Островский, Канаплин, Раткович
1тайм
Уфа:
Беленов, Перченок, Хомуха, Агапов, Якуев, Липовой, Юсупов, Камилов, Исаев, Ортис, Хабалов
Запасные: Ломаев, Мрзляк, Иванов, Шляков, Агеян, Полесовщиков, Троянов, Майоров, Озманов, Ахатов, Барановский, Минатулаев
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Смеялись над Ташуевым после назначения в Енисей, а он в прошлые выходные вынес "Урал", который идет на второй строчке

Сегодня полностью контролировал матч с обилием моментов и ударов

Раскочегаривается системник
Ответ Роман Грожан
В случае выхода в РПЛ этот системник опять просрет команду, которая по итогу сезона поменяет тренера и вылетит в ФНЛ, а потом Ташуев опять будет жаловаться, что ему никто не дает шанса))
Ответ Роман Грожан
Жаль уйдет в конце сезона или в начале следующего.
Ташуев почти всегда начинает мощно, но только вот затем зачастую случаются сильные спады, после чего его увольняют
Ответ funnynerd21
Получается идеально его брать на короткие отрезки для спасения клуба от вылета в нижний дивизион 🤔
Учитель Гвардиолы, это всё таки видно
"Четвёртой в таблице идет Спартак Кострома".
Может всё-таки четвёртым? А, Надёжин?
Извиняйтесь, хейтеры
С закатом Маура, Гвардиолы, Анчелотти и пенсией Клоппа Ташуев выходит на первые роли.
Пора в РПЛ команду подыскать)
На пару лет для его историй , какой он сильный тренер
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» из-за травмы Рафиньи может получить 143 тысячи евро от ФИФА
7 минут назад
Депутат Милонов о том, что Россия не разгромила Никарагуа: «А зачем? На избиение младенцев только извращенцы любят смотреть, когда более слабых ногами пинают»
28 минут назад
«Барса» не будет прилагать чрезмерных усилий ради трансфера Альвареса. Каталонцы не верят, что форвард окажет давление на «Атлетико»
44 минуты назад
ЛГБТ*-фанаты «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за слов в защиту Гринвуда: «Требуем ответственности, отражающей ценности клуба»
44 минуты назад
Журавель об ошибке Сафонова в игре с Никарагуа: «Он первый номер европейского топа. Каким бы профиком он ни был, нет такого рубильника, который включал бы в таком матче тот же режим»
сегодня, 10:37
Кирилл Глебов: «Гонду – отличный футболист, но Дивеев – лучший центральный защитник России. ЦСКА потерял лидера на поле и в раздевалке»
сегодня, 10:17
Golang-разработчики, откликайтесь на вакансию – ищем усиление в юнит статистических сервисов. Приходите работать в Спортс’’!
сегодня, 10:00Вакансия
Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
сегодня, 09:58
Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»
сегодня, 09:45
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
сегодня, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
Мартинес про 2:1 с Мавританией: «Очень плохая игра. Один из худших матчей Аргентины. Слава Богу, что мы в таком состоянии не сыграли в Финалиссиме»
14 минут назад
Кисляк о результатах ЦСКА: «На нас раньше времени начали вешать золотые медали, а потом переобулись резко. Это одна из причин, но основная – в нас самих»
24 минуты назад
Жюли о соцсетях: «У меня нет времени смотреть, что делают другие люди. Если детям дать телефон, они могут часами смотреть всякую ерунду. Это как наркотик, голова не в порядке»
43 минуты назад
Дмитрий Черышев про 3:1 с Никарагуа: «Люди могут ждать и 30:0, и 50:0, но главная задача – собирать ребят вместе, смотреть потенциальных кандидатов для сборной. На Испанию или Аргентину настрой будет другой»
54 минуты назад
Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»
сегодня, 10:21
Первая лига. «Енисей» победил «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 09:57
Тошак о словах сына: «Деменция? Пока нет. Я забыл все пропущенные голы, но прекрасно помню забитые»
сегодня, 09:54
«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
сегодня, 09:37
Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
сегодня, 09:33
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
сегодня, 09:18
Рекомендуем