Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал вингера «Реала» Винисиуса, которого критиковали в Бразилии после поражения сборной от Франции (1:2) в товарищеском матче.
«Я бы сказал бразильцам, что Месси критиковали, а он принес [Аргентине] Кубок мира.
Им нужно набраться терпения, потому что Винисиус тоже принесет им Кубок мира», – сказал Тебас.
Система поломалась.
Аргентина, после того, как испытала шок от избытка продаж в Европу, нашла выход, создав другую систему, где один игрок отвечает за несколько функций, как в 1978 году.
Смотрите, а это редкость, опорниками у Аргентины могли играть и Энцо, и Макалистер, и Акунья, и Де Поль, почти все.
А ведь в клубах и Энцо и Макалистер иногда играют и фантазиста, а Акунья крайнего п/з.
То есть, они владеют пасом.
Это огромное преимущество перед всеми.
А Бразилия застыла в карикатуре на европейский футбол, но и свои черты потеряла.
Предстоит огромная работа.
Пишу для понимающих, естественно.
Скажем как Колумбия, только чуть выше классом.
Но они вынуждены были отказаться от жога бониты, в современном футболе это не прокатит уже.
Это стало понятно еще на ЧМ-06, хотя там у бразильцев был сильнейший состав. Да и последующие чемпионаты были не лучше.
Винисиус абсолютно бесполезный балласт в сборной. Это сами бразильцы говорят, и основная критика идет именно от них.