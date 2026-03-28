Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»

Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: Месси критиковали, а он принес им Кубок мира.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал вингера «Реала» Винисиуса , которого критиковали в Бразилии после поражения сборной от Франции (1:2) в товарищеском матче.

«Я бы сказал бразильцам, что Месси критиковали, а он принес [Аргентине] Кубок мира.

Им нужно набраться терпения, потому что Винисиус тоже принесет им Кубок мира», – сказал Тебас.