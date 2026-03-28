  Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»
Тебас о критике Винисиуса в Бразилии: «Месси критиковали, а он принес Аргентине Кубок мира. Бразильцам надо набраться терпения, Винисиус тоже принесет победу на ЧМ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал вингера «Реала» Винисиуса, которого критиковали в Бразилии после поражения сборной от Франции (1:2) в товарищеском матче.

«Я бы сказал бразильцам, что Месси критиковали, а он принес [Аргентине] Кубок мира.

Им нужно набраться терпения, потому что Винисиус тоже принесет им Кубок мира», – сказал Тебас.

Источник: As
Винисиус не Месси
Ответ j5zqdkvbjy
Винисиус не Месси
Комментарий скрыт
Ответ b_igh
Комментарий скрыт
🤡
Смешно, пусть хотя бы в товарняках забивать начнет, Месси критиковали когда он уже в статусе надежды нации и лучшего бомбардира сборной был, а тут
Ответ Paland Gree
Потолок 1/8
это как пойдет, сейчас никто не знает, кто в какой сборной травмируется накануне чм
Винисиус и Месси это земля и небо.
Сравнил футболиста с танцором
Сравнил жопу с пальцем
Проблемы сборной Бразилии одним футболистом не решить.
Система поломалась.

Аргентина, после того, как испытала шок от избытка продаж в Европу, нашла выход, создав другую систему, где один игрок отвечает за несколько функций, как в 1978 году.
Смотрите, а это редкость, опорниками у Аргентины могли играть и Энцо, и Макалистер, и Акунья, и Де Поль, почти все.
А ведь в клубах и Энцо и Макалистер иногда играют и фантазиста, а Акунья крайнего п/з.
То есть, они владеют пасом.
Это огромное преимущество перед всеми.
А Бразилия застыла в карикатуре на европейский футбол, но и свои черты потеряла.
Предстоит огромная работа.
Пишу для понимающих, естественно.
Ответ Busk
Как по мне бразильцы наоборот превратились в рядовую южноамериканскую сборную.
Скажем как Колумбия, только чуть выше классом.

Но они вынуждены были отказаться от жога бониты, в современном футболе это не прокатит уже.
Это стало понятно еще на ЧМ-06, хотя там у бразильцев был сильнейший состав. Да и последующие чемпионаты были не лучше.
Ответ Busk
Не надо смешить никого аргентинской системой. ЧМ им ПОДАРИЛИ. В каждом матче после первого (где они обосрались с арабами - великой футбольной нацией) им помогали судьи. Давали левые пенки, позволяли грубые нарушения.
Негры в Штатах бесцеремонные, друг друга ниггерами называют. От этого у Винни может случиться культурный шок и он никому ничего не принесёт.
Если кто и принесет им победу, так это Эстевао, но не сейчас, а в будущем.

Винисиус абсолютно бесполезный балласт в сборной. Это сами бразильцы говорят, и основная критика идет именно от них.
Бразилы потеряли свою волшебную ауру.. Аргентина сохранила свой стиль, помноженный на сверсильную мотивацию.. В этом и разница..
