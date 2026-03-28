  Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»
Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»

Бывший футболист сборная России Владимир Быстров высказался о карьере вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовет, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды.

Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», – сказал Быстров.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
Реал мучительно выбирает между Акгацевым и Максименко
И ждёт, когда же «Тороп станет вратарём»👀
Володька иногда чушь городит. В кои то веки у нас Сафонов играет в большом клубе, так он думает,что теперь всё наши должны играть в клубах уровня Реала?
Иногда? У Володи это всегда
Поначалу нейтрально относился к его комментариям, но он с каждым днем чудит все сильнее. Вроде на высоком уровне сам играл и мужик еще молодой, но скоро по бредням уважаемого пенсионера Пономарева переплюнет.
"Я, вот, к примеру, из Краснодара перешёл в Тосно, а не в Монако какое-нибудь" - добавил Владимир Быстров.
Погребняк Паша по воротам *****
Рост: 187, национальность: Раша
Трансферная стоимость: 8 лямов евро
Повторяй за мной, брателло: «Паша будет первым!»
и выиграл с Тосно Кубок России) а теперь внимание вопрос: сколько трофеев выиграл Головин за 8 лет в Монако?))
Можно подумать, что условный Штутгарт мечтает об игроках из России, а они пренебрежительно ему отказывают. А по факту они там и нахрен оказываются не нужны. Что вчера сборная своей игрой и показала.
Погребняк в Штутгарте был хорош)
Очень даже хорош был)
ну кстати насчёт штутгарта, переход туда помог погребняку потом вообще до апл добраться и поиграть там.
пысы. гол погребка баварии за штутгарт как сейчас помню, смачную банку он тогда завалил
На самом деле, изоляция - это страшная штука. Сидя в бункере, можно поверить, что всё у тебя хорошо и здорово, а условный "Краснодар" ровня если не "Ливерпулю", то уж "Астон Вилле" точно. Дайте только сыграть с ними, всем покажем.

А потом наступает пробуждение и оказывается, что даже "Вардар", "Зюльте-Варегем" и "Кошице" вполне могут дать по зубам и не пустить к "Астон Вилле" на рандеву. Поэтому если есть возможность залезть в жесточайшую конкуренцию, надо залезать. Иначе не вырасти и не осознать свою истинную силу.
Володька, понятно, что суббота, но так закладывать к часу дня - крутовато
Володька поэтому из России не уехал, все ждал когда реал позовет или топ 3 Англии
С топ-3 вообще сложно. Пока пришлют запрос, пока обсудят детали, пройдут 2-3 тура, и команда уже на 4-5 местах. И смысл туда идти? Это ж не топ-3. Или того хуже: подписал контракт, и они повалились. Так что лучше не рисковать.
Оооо, этот сейчас насоветует
Володька - эксперт по переходам.
