Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»
Бывший футболист сборная России Владимир Быстров высказался о карьере вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.
«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовет, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды.
Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», – сказал Быстров.
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Рост: 187, национальность: Раша
Трансферная стоимость: 8 лямов евро
Повторяй за мной, брателло: «Паша будет первым!»
пысы. гол погребка баварии за штутгарт как сейчас помню, смачную банку он тогда завалил
А потом наступает пробуждение и оказывается, что даже "Вардар", "Зюльте-Варегем" и "Кошице" вполне могут дать по зубам и не пустить к "Астон Вилле" на рандеву. Поэтому если есть возможность залезть в жесточайшую конкуренцию, надо залезать. Иначе не вырасти и не осознать свою истинную силу.