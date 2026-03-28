Владимир Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в клубы вроде «Монако». Если его «Реал» позовет, тогда есть смысл. Можно в Англию, в первые три команды»

Быстров: если Агкацева «Реал» позовет, тогда есть смысл уезжать.

Бывший футболист сборная России Владимир Быстров высказался о карьере вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовет, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды.

Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», – сказал Быстров.