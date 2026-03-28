Тошак о словах сына: «Деменция? Пока нет. Я забыл все пропущенные голы, но прекрасно помню забитые»

Джон Тошак опроверг слова сына о деменции.

Бывший футболист и тренер Джон Тошак прокомментировал высказывание сына о деменции.

«Деменция? Пока нет», – ответил 77-летний экс-футболист.

Маи, жена Тошака, сказала, что бывший игрок беспокоится из-за комментария сына: «Он заснул в два часа ночи, плача. Сын не видел отца два года», – заявила супруга Тошака.

«Я забыл все пропущенные голы, но прекрасно помню забитые», – пошутил Тошак, но признал, что его кратковременная память пострадала.

Экс-форвард выступал за «Кардифф Сити», «Ливерпуль» и «Суонси». В качестве тренера Тошак возглавлял сборные Уэльса и Македонии, а также такие клубы, как «Спортинг», «Реал Сосьедад», «Реал Мадрид» и «Бешикташ».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Mundo
Дожить бы до 77 лет. Здоровья деду от души
