Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил рекорд в футболе мужских сборных.
В день матча против сборной Турции (0:1), состоявшегося 26 марта, румынскому специалисту было 80 лет и 240 дней. Он стал самым возрастным тренером в истории сборных.
Луческу превзошел прежний рекорд Отто Пфистера.
Источник: аккаунт УЕФА в X
