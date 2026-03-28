3

Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил рекорд в футболе мужских сборных.

В день матча против сборной Турции (0:1), состоявшегося 26 марта, румынскому специалисту было 80 лет и 240 дней. Он стал самым возрастным тренером в истории сборных.

Луческу превзошел прежний рекорд Отто Пфистера.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт УЕФА в X
logoМирча Луческу
logoСборная Румынии по футболу
рекорды
logoЗенит
logoИнтер
logoШахтер
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Турции по футболу
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В теме Ходжсона как раз посмотрел сколько ему лет.
Но сборная и клуб - разная нагрузка
Завидую белой завистью💪
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Golang-разработчики, откликайтесь на вакансию – ищем усиление в юнит статистических сервисов. Приходите работать в Спортс’’!
2 минуты назадВакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем