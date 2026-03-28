Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу установил рекорд в футболе мужских сборных.

В день матча против сборной Турции (0:1), состоявшегося 26 марта, румынскому специалисту было 80 лет и 240 дней. Он стал самым возрастным тренером в истории сборных.

Луческу превзошел прежний рекорд Отто Пфистера.