«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
Николай Ларин высказался об игре Александра Соболева.
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй половине сезона Мир РПЛ.
Форвард забил четыре гола в шести матчах.
«Я рад за любого российского футболиста, который выигрывает конкуренцию у легионера.
Меня вообще не удивило, что Соболев смог посадить в запас Джона Дурана. Саша – хороший футболист, разозлился и доказал всем, что достоин.
Если уж касаться этой темы, то российские футболисты, игравшие в Европе, должны были доказывать, что они на голову сильнее местных.
А у нас все наоборот: отечественные футболисты должны выиграть конкуренцию у иностранцев. Получается, что мы плохо относимся к собственным игрокам», – сказал Николай Ларин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Забил две пенки и один раз подставил ногу под мяч. Гений.
Ларин это сектант лимита. Не интересует его мнение.
Так Дуран чилить за дурные бабки приехал а не играть.
Просто Дуран даже не старается играть, приехал чисто стричь бабло при как можно меньших энергозатратах. Какая у легионеров может быть спортивная мотивация в РПЛ, да ещё и без еврокубков?
Относимся плохо мы только к сблеву,так как его изначално не должно было быть в клубе и этот индивид максимально неприятен всем кроме наверное го семьи и его самого.
Скорей удивило.
соболь топчик
