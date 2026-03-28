  • «Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
9

Николай Ларин высказался об игре Александра Соболева.

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй половине сезона Мир РПЛ.

Форвард забил четыре гола в шести матчах.

«Я рад за любого российского футболиста, который выигрывает конкуренцию у легионера.

Меня вообще не удивило, что Соболев смог посадить в запас Джона Дурана. Саша – хороший футболист, разозлился и доказал всем, что достоин.

Если уж касаться этой темы, то российские футболисты, игравшие в Европе, должны были доказывать, что они на голову сильнее местных.

А у нас все наоборот: отечественные футболисты должны выиграть конкуренцию у иностранцев. Получается, что мы плохо относимся к собственным игрокам», – сказал Николай Ларин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Забил две пенки и один раз подставил ногу под мяч. Гений.
Ларин это сектант лимита. Не интересует его мнение.
Так Дуран чилить за дурные бабки приехал а не играть.
Просто Дуран даже не старается играть, приехал чисто стричь бабло при как можно меньших энергозатратах. Какая у легионеров может быть спортивная мотивация в РПЛ, да ещё и без еврокубков?
Относимся плохо мы только к сблеву,так как его изначално не должно было быть в клубе и этот индивид максимально неприятен всем кроме наверное го семьи и его самого.
соболь топчик
