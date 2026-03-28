«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева во второй половине сезона Мир РПЛ .

Форвард забил четыре гола в шести матчах.

«Я рад за любого российского футболиста, который выигрывает конкуренцию у легионера.

Меня вообще не удивило, что Соболев смог посадить в запас Джона Дурана . Саша – хороший футболист, разозлился и доказал всем, что достоин.

Если уж касаться этой темы, то российские футболисты, игравшие в Европе, должны были доказывать, что они на голову сильнее местных.

А у нас все наоборот: отечественные футболисты должны выиграть конкуренцию у иностранцев. Получается, что мы плохо относимся к собственным игрокам», – сказал Николай Ларин .