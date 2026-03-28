Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»

Рахимов о пропущенном голе Сафонова: такое случается и с великими вратарями.

Бывший тренер клубов РПЛ Рашид Рахимов высказался о пропущенном Россией от сборной Никарагуа голе в BetBoom товарищеском матче (3:1).

На 16-й минуте защитник гостей Оскар Асеведо из-за пределов штрафной площади нанес удар низом по центру ворот Матвея Сафонова и сделал счет 1:1.

«Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями. Матвей очень психологически устойчив. За это сейчас его любят в Париже», – сказал Рахимов.