Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»

Денис Глушаков оценил ошибку Матвея Сафонова в матче с Никарагуа.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (1:3).

«Да, можно говорить, что Сафонов пропустил. Он сам все прекрасно понимает.

Есть тренер вратарей в сборной, Кафанов ему подскажет. Но, мне кажется, в этом моменте сыграл и фактор мяча.

По себе знаю, что Jogel летят по-другому. Я сам бил по этому мячу. Если бить сильно, то он летит иначе.

У себя в чемпионате Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч вильнул, а он не увидел.

Но настораживает, что это вторая ошибка Матвея за последнее время после ударов издалека», – сказал Глушаков.