  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»

Денис Глушаков оценил ошибку Матвея Сафонова в матче с Никарагуа.

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (1:3).

«Да, можно говорить, что Сафонов пропустил. Он сам все прекрасно понимает.

Есть тренер вратарей в сборной, Кафанов ему подскажет. Но, мне кажется, в этом моменте сыграл и фактор мяча.

По себе знаю, что Jogel летят по-другому. Я сам бил по этому мячу. Если бить сильно, то он летит иначе.

У себя в чемпионате Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч вильнул, а он не увидел.

Но настораживает, что это вторая ошибка Матвея за последнее время после ударов издалека», – сказал Глушаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДенис Глушаков
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Сафонов
logoсборная Никарагуа
logoСоветский спорт
logoСборная России по футболу
logoВиталий Кафанов
Jogel
logoПСЖ
товарищеские матчи (сборные)
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это называется лажануть, что на мяч кивать, фраер((
Ответ sergey2022
В точку!!!
«Есть тренер вратарей в сборной, Кафанов ему подскажет»

Как же наши вратари раньше жили без подсказок Кафанова
Ответ funnynerd21
Этот кафтанов кто,что,откуда, и зачем?
Кафанов блестящий специалист, сильнейший тренер вратарей очень и очень сильной отечественной школы
Сафонов прям как специально свои лучшие эпик-фейлы для сборной приберегает.
Ответ Basta777
И хорошо. Костерить его будем, когда в оф матчи допустят 😁
Еще раз. Сафонов пустил такую бабочку только потому что "выходил покурить", для него это не игра какого-то значимого уровня, а просто с пацанами мяч во дворе погонять
Ах, вот в чём дело. Оказывается, это мяч виноват!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
