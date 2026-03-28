Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
Денис Глушаков оценил ошибку Матвея Сафонова в матче с Никарагуа.
Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о том, что вратарь команды Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара в BetBoom товарищеском матче со сборной Никарагуа (1:3).
«Да, можно говорить, что Сафонов пропустил. Он сам все прекрасно понимает.
Есть тренер вратарей в сборной, Кафанов ему подскажет. Но, мне кажется, в этом моменте сыграл и фактор мяча.
По себе знаю, что Jogel летят по-другому. Я сам бил по этому мячу. Если бить сильно, то он летит иначе.
У себя в чемпионате Сафонов играет другими мячами, а здесь мяч вильнул, а он не увидел.
Но настораживает, что это вторая ошибка Матвея за последнее время после ударов издалека», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Как же наши вратари раньше жили без подсказок Кафанова