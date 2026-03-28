Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»

Джейкоб Монтес: Никарагуа могла обыграть Россию.

Полузащитник сборной Никарагуа Джейкоб Монтес высказался о поражении от команды России (1:3) в BetBoom товарищеском матче.

«Я считаю, что мы могли обыграть сборную России – на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас.

Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах», – сказал Джейкоб Монтес.

