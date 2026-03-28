  • Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
Полузащитник сборной Никарагуа Джейкоб Монтес высказался о поражении от команды России (1:3) в BetBoom товарищеском матче.

«Я считаю, что мы могли обыграть сборную России – на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас.

Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах», – сказал Джейкоб Монтес.

Вялая победа России: ляп Сафонова, Никарагуа в меньшинстве, скромные три гола наших

Источник: «РБ Спорт»
Да вы пацаны вообще ребята, в гостях в меньшинстве целый тайм отбились. Респект игрокам сборной Никарагуа!
Сборная России - это когда играет сыгранный состав, игроки которого понимают друг-друга с полуслова. А то, что было на поле вчера, вообще нельзя назвать командой. Они как будто встретились впервые, побухали вместе, а на следующий день вышли мяч попинать.
С такой сборной даже Куба или Фиджи могут посоперничать. И хрен кто удивится.
откровенно говоря, разочарование от игры...
Никарагуа сыграла в этих условиях отлично.

Что касается сборной России.

Знаете ли, соревновательный режим заменить трудно.
Вальяжность в отношении к матчу, вальяжность на тренировках, просто игрушечное отношение к команде, плоские шутки Карпина - все это не способствует росту амбиций.
Такая и игра.
Похвалил игру в большинстве, получается.
Конечно могли. карпин это не тренер. Он что хочешь угробит.
Россия провела весьма невнятный матч. Теряла мяч по поводу и без оного. И показала минимум целостных отрезков.

Но! Даже при такой плохой игре россияне вполне могли забить ещё +4-5 мячей к фактическим трем:
— в 1-м тайме промазал мимо дальнего угла Гладышев
— в том же 1-м тайме без помех из центра штрафной Фомин зарядил в небеса
— аналогично Фомину во 2-м тайме в никуда бахнул Глебов
— Вахания лупил с угла вратарской, но угодил во вратаря
— Садулаев пробил, но защитник отбил мяч из пустых ворот
— Мелкадзе не замкнул прострел на гол от Петрова
и тд.

То есть кучу шансов разбазарили. Моментов хватало. При том, что состав был сбродный. Реализация никакая.
