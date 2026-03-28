Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»

Родри о словах про «Реал»: это вырезали из 50-минутного интервью.

Полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании Родри высказался по поводу недавних комментариев о «Реале ».

Ранее сообщалось , что испанец не входит в планы «Мадрида». Спустя время Родри заявил в интервью, что не исключает возможность такого трансфера: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь».

«Ну, я к этому привык. Если из 50-минутного интервью вырезают все, что им вздумается…

В итоге мне больше нечего сказать. Я человек, который говорит прямо. Интервью доступно, если вы хотите прослушать его целиком, а не только отдельные фрагменты», – сказал Родри.

