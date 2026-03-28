  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»
Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался по поводу недавних комментариев о «Реале».

Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы «Мадрида». Спустя время Родри заявил в интервью, что не исключает возможность такого трансфера: «То, что я играл в «Атлетико», не мешает мне выступать за «Реал». Нельзя отказываться от лучших клубов мира – другие проходили этот путь».  

«Ну, я к этому привык. Если из 50-минутного интервью вырезают все, что им вздумается…

В итоге мне больше нечего сказать. Я человек, который говорит прямо. Интервью доступно, если вы хотите прослушать его целиком, а не только отдельные фрагменты», – сказал Родри.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
logoРодри
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Испании по футболу
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем лучшему игроку мира клуб, где врачей по дисконту набирают?
Я человек прямой, обхожусь без извилин
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райс – самый ценный игрок «Арсенала», Джеймс – «Челси», Собослаи – «Ливерпуля», Холанд – «Ман Сити», Бруну – «МЮ», Ромеро – «Тоттенхэма». ESPN определил MVP топ-клубов Англии
вчера, 17:18
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
вчера, 09:31
«Ман Сити» обсудит с Родри продление контракта. Клуб знает о желании хавбека закончить карьеру в Ла Лиге (ESPN)
26 марта, 17:09
«Нельзя отказывать лучшим клубам мира». Родри заигрывает с «Реалом» 😏
26 марта, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
18 минут назад
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
31 минуту назад
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
52 минуты назадТесты и игры
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
сегодня, 08:40
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
сегодня, 08:27
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
сегодня, 08:18
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 08:00Реклама
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
сегодня, 07:35
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
сегодня, 06:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
5 минут назад
Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
9 минут назад
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
24 минуты назад
Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
45 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
54 минуты назад
Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
сегодня, 08:42
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
сегодня, 08:12
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 08:01Live
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
сегодня, 07:22
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Рекомендуем