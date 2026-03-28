Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»

Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: возможно, была легкая недооценка.

Форвард сборной России Константин Тюкавин считает, что команда могла недооценить Никарагуа (3:1), которая показывала хорошую игру.

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют.

Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была легкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», – сказал Тюкавин.