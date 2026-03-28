  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»

Форвард сборной России Константин Тюкавин считает, что команда могла недооценить Никарагуа (3:1), которая показывала хорошую игру.

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют.

Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была легкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», – сказал Тюкавин.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoКонстантин Тюкавин
logoсборная Никарагуа
ТАСС
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да просто не готовились к сопернику, вот и вся правда
Лёгкая? Серьёзно? Да они вышли на поле дурака валять. Тюкавин, впрочем, неплохо сыграл. Но так играть против Никарагуа в большинстве это позор.
Главное - что играли очень хреново. И победа в данном случае не панацея. Временами было стыдно.
