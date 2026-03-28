Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о том, что тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратился к тренерам национальных сборных с просьбой дать отдых игрокам команды.
Ранее Слот сказал: «Игрокам перерыв нужен больше, чем тренеру, и, к сожалению, им приходится продолжать играть. Будем надеяться, что тренеры сборных понимают, что в «Ливерпуле» многие игроки провели на поле много минут».
«Лично я никогда не разговаривал со Слотом и никогда не имел никакого влияния на то, когда и какое решение он примет, когда он будет использовать Доминика в качестве крайнего защитника. Но я также ожидаю, что он не будет вмешиваться в мою работу.
Если Доминик скажет, что хочет отдохнуть, конечно, я ему позволю. Но мы знаем, что он капитан национальной команды, футболка сборной – его приоритет.
Если нам нужно будет сохранить его силы, будь то для него или для кого-то другого, он сможет это сделать. Однако для нас приоритет – национальная команда», – сказал Марко Росси.