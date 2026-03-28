  • Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»

Марко Росси: ожидаю, что Слот не будет вмешиваться в мою работу.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о том, что тренер «Ливерпуля» Арне Слот обратился к тренерам национальных сборных с просьбой дать отдых игрокам команды.

Ранее Слот сказал: «Игрокам перерыв нужен больше, чем тренеру, и, к сожалению, им приходится продолжать играть. Будем надеяться, что тренеры сборных понимают, что в «Ливерпуле» многие игроки провели на поле много минут».

«Лично я никогда не разговаривал со Слотом и никогда не имел никакого влияния на то, когда и какое решение он примет, когда он будет использовать Доминика в качестве крайнего защитника. Но я также ожидаю, что он не будет вмешиваться в мою работу.

Если Доминик скажет, что хочет отдохнуть, конечно, я ему позволю. Но мы знаем, что он капитан национальной команды, футболка сборной – его приоритет.

Если нам нужно будет сохранить его силы, будь то для него или для кого-то другого, он сможет это сделать. Однако для нас приоритет – национальная команда», – сказал Марко Росси.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Ну учитывая, что Венгрия не вышла на ЧМ, то можно было бы и не задействовать его в товарняках, а проверить других игроков, молодежь
так то так, да, но в принципе он прав, чевоуж там
Ну мог бы солидарность проявить, как Ligue 1 к ПСЖ😅😂
Рекомендуем
Главные новости
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
19 минут назад
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
32 минуты назад
Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»
45 минут назад
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
53 минуты назадТесты и игры
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
сегодня, 08:40
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
сегодня, 08:27
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
сегодня, 08:18
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 08:00Реклама
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
сегодня, 07:35
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Не удивило, что Соболев смог посадить в запас Дурана. Мы плохо относимся к собственным игрокам». Ларин про форварда «Зенита»
6 минут назад
Луческу стал самым возрастным тренером в истории сборных – в 80 лет и 240 дней
10 минут назад
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
25 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
55 минут назад
Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
сегодня, 08:42
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
сегодня, 08:12
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 08:01Live
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
сегодня, 07:22
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
сегодня, 06:43
Рекомендуем