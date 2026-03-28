«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных

В «Барселоне» недовольны ситуацией с травмой Рафиньи, полученной в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции (1:2).

Игра не имела турнирного значения, что только усилило раздражение каталонского клуба, сообщает Diario Sport. Футболист вышел в стартовом составе. Уже в перерыве Рафинья был заменен – из-за мышечной боли в правом бедре.

В руководстве «Барселоны» крайне недовольны тем, что Рафинью задействовали в матче такого уровня на фоне решающего отрезка сезона. В клубе считают, что перелет в США и участие в товарищеской игре – неоправданный риск, особенно учитывая недавние мышечные проблемы Рафиньи.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик тоже разгневан.

Если Рафинья пропустит более 28 дней, клуб сможет рассчитывать на компенсацию от ФИФА, однако в «Барселоне» понимают, что финансовые выплаты не компенсируют потерю одного из ключевых игроков в решающий момент сезона.