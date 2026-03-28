  «Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных

«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан.

В «Барселоне» недовольны ситуацией с травмой Рафиньи, полученной в товарищеском матче сборной Бразилии против Франции (1:2).

Игра не имела турнирного значения, что только усилило раздражение каталонского клуба, сообщает Diario Sport. Футболист вышел в стартовом составе. Уже в перерыве Рафинья был заменен – из-за мышечной боли в правом бедре.

В руководстве «Барселоны» крайне недовольны тем, что Рафинью задействовали в матче такого уровня на фоне решающего отрезка сезона. В клубе считают, что перелет в США и участие в товарищеской игре – неоправданный риск, особенно учитывая недавние мышечные проблемы Рафиньи.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик тоже разгневан.

Если Рафинья пропустит более 28 дней, клуб сможет рассчитывать на компенсацию от ФИФА, однако в «Барселоне» понимают, что финансовые выплаты не компенсируют потерю одного из ключевых игроков в решающий момент сезона.

Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
Гневайся на гневайся, а товарищеские игры сборным и нужны чтобы наигрывать состав. Понятное дело что для Барселоны это потеря колоссальная. Но будь Флик тренером сборной он что тоже бы не вызвал ключевых игроков за 3 месяца до турнира? От этого никто не застрахован.
Ответ великий Зе
Гневайся на гневайся, а товарищеские игры сборным и нужны чтобы наигрывать состав. Понятное дело что для Барселоны это потеря колоссальная. Но будь Флик тренером сборной он что тоже бы не вызвал ключевых игроков за 3 месяца до турнира? От этого никто не застрахован.
Только из-за подготовки сборных клубы теряют ведущих игроков во время решающих игр в чемпионате и ЛЧ. И, соответственно, теряют огромные деньги в случае проигрыша этих соревнований. Нахрена это надо той же Барсе или любому другому клубу, потерявшему ключевого игрока?
Ответ Evgen Vynokurov
Только из-за подготовки сборных клубы теряют ведущих игроков во время решающих игр в чемпионате и ЛЧ. И, соответственно, теряют огромные деньги в случае проигрыша этих соревнований. Нахрена это надо той же Барсе или любому другому клубу, потерявшему ключевого игрока?
Тут у Рафиньи нужно спрашивать,нужно или нет. Судя по тому что он вышел,ответ очевиден.
Что там Флик. Даже у меня из Мухосранска бомбит от этих бессмысленных товарищеских матчей еще и с такими дальними перелетами. Очень глупо, а Барса лишается важнейшего игрока на важнейшем этапе сезона
Ну это никому не понравиться. И это нормальная реакция. Нашли тоже из чего новость сделать.

Назовите мне хоть один клуб кому понравилось травма их игрока в сборной. Особенно ничего не значимых играх в сборной.
Самое глупое, что есть в футболе это товарняки перед решающим отрезком клубного сезона. Это и травмы и усталость от перелетов и игр.
Ответ Павел Федин
Самое глупое, что есть в футболе это товарняки перед решающим отрезком клубного сезона. Это и травмы и усталость от перелетов и игр.
Да вообще сборные потеряли всякий смысл. Когда то за Англию играли только англичане, а за Францию французы. Это имело смысл, и было интересно. Сейчас каждая сборная, сборная солянка со всего мира. И верх абсурда ЧМ, в котором участвует под 50 команд.
Ответ Павел Федин
Самое глупое, что есть в футболе это товарняки перед решающим отрезком клубного сезона. Это и травмы и усталость от перелетов и игр.
Это контрольные матчи перед ЧМ.
Матчи сборных вообще зло. Уругвай вчера на Уэмбли убивать приехал. Клубам надо не ныть, а бунтовать.
А сборным можно гневаться, если игрок недоступен, потому что в клубном турнире получил травму?
Ответ alexander2260678
А сборным можно гневаться, если игрок недоступен, потому что в клубном турнире получил травму?
Если сборные будут платить футболисту зарплату (а не просто премиальные) - то да
Возможно теперь, что клуб вообще будет отказываться отпускать игроков на товарищеские матчи. И это правильно, думаю. Ты платишь зарплату человеку, в он где-то на шабашке ломается и все восстановление на тебе.
Ответ Александр Колосов
Возможно теперь, что клуб вообще будет отказываться отпускать игроков на товарищеские матчи. И это правильно, думаю. Ты платишь зарплату человеку, в он где-то на шабашке ломается и все восстановление на тебе.
Фифа оплачивает часть зарплаты, пока игрок на травме, а если не отпустить, то могут уже штрафы самой барсе дать
Ответ Александр Колосов
Возможно теперь, что клуб вообще будет отказываться отпускать игроков на товарищеские матчи. И это правильно, думаю. Ты платишь зарплату человеку, в он где-то на шабашке ломается и все восстановление на тебе.
Они были бы разгневаны в любом случае, даже если бы в матче отбора к ЧМ...
клуб не вправе отказывать игроку в выступлениях за нац. сборную. а если уж игрок получил травму, что ж , се ля ви, пишите в Спортлото, т.е. в ФИФА, разумеется
Что они там делают в медицинском штабе, что у игрока постоянно рецидив травмы через пару месяцев после восстановления.
Понятное дело, что товарняки нужны, чтобы была сыгранность и т.д и т.п, но сколько же травм было получено в подобных играх. Всплывает в памяти травма Сиссе аккурат перед ЧМ-2006, но как по мне одна из самых обидных травм была получена в клубном товарняке, когда Ведад Ибишевич получил разрыв связок колена, до сих пор жаль, шел на рекорд по голам в бундеслиге и вел Хоффенхайм к чемпионству.
Рафинье здоровья
Рафинья выбыл на 5 недель из-за травмы бедра. Вингер «Барселоны» пропустит три матча с «Атлетико» в апреле
вчера, 19:26
Рафинья покинул сборную Бразилии из-за травмы и пропустит примерно 4 недели
вчера, 18:51
У Рафиньи травма двуглавой мышцы бедра. Вингер «Барсы» уже пропускал два месяца из-за этого повреждения
вчера, 10:58
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
23 минуты назад
Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»
36 минут назад
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
44 минуты назадТесты и игры
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
сегодня, 08:27
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
сегодня, 08:18
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 08:00Реклама
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
сегодня, 07:35
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
сегодня, 06:18
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
сегодня, 06:05
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
10 минут назад
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
16 минут назад
Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
37 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
46 минут назад
Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
52 минуты назад
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
сегодня, 08:12
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 08:01Live
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
сегодня, 07:22
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
сегодня, 06:43
