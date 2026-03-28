Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»

Рафаэль Лусан: Испания хотела сыграть в Финалиссиме.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан оценил высказывание Алехандро Домингеса.

Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес ранее на фоне отмененной Финалиссимы заявил: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч» .

«Ну, это же шутка, не так ли? Это шутка.

Испания сделала все возможное, чтобы Финалиссима состоялась. Мы не ставили никаких условий.

Испания хотела сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю… Думаю, что мы сыграем в какой-то момент, хочу верить, что это произойдет, но если нет, мы увидимся на чемпионате мира», – сказал Рафаэль Лусан.