  • Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
Рафаэль Лусан: Испания хотела сыграть в Финалиссиме.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан оценил высказывание Алехандро Домингеса.

Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес ранее на фоне отмененной Финалиссимы заявил: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч».

«Ну, это же шутка, не так ли? Это шутка.

Испания сделала все возможное, чтобы Финалиссима состоялась. Мы не ставили никаких условий.

Испания хотела сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю… Думаю, что мы сыграем в какой-то момент, хочу верить, что это произойдет, но если нет, мы увидимся на чемпионате мира», – сказал Рафаэль Лусан.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
Марокко тоже чемпион Африки
Ну Россия тогда участник чемпионата мира 2026.
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
24 минуты назад
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым гол. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
46 минут назад
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 08:00Реклама
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
сегодня, 07:35
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
сегодня, 06:18
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
сегодня, 06:05
Голкипер «Спартака» U15 Хаутов: «Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен: 50% играет как полевой, 50% – на ленточке»
сегодня, 06:00
Товарищеские матчи. Южная Корея сыграет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 05:19
Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»
сегодня, 04:57
Ко всем новостям
Последние новости
Родри о словах про «Реал»: «Из 50-минутного интервью вырезали все, что им вздумается. Мне нечего сказать, я человек прямой»
6 минут назад
Тренер Венгрии о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
7 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
16 минут назад
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
37 минут назад
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
52 минуты назад
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 08:01Live
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
сегодня, 07:22
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
сегодня, 06:43
Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»
сегодня, 06:30
