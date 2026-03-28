Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
Рафаэль Лусан: Испания хотела сыграть в Финалиссиме.
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан оценил высказывание Алехандро Домингеса.
Президент КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) Алехандро Домингес ранее на фоне отмененной Финалиссимы заявил: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч».
«Ну, это же шутка, не так ли? Это шутка.
Испания сделала все возможное, чтобы Финалиссима состоялась. Мы не ставили никаких условий.
Испания хотела сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю… Думаю, что мы сыграем в какой-то момент, хочу верить, что это произойдет, но если нет, мы увидимся на чемпионате мира», – сказал Рафаэль Лусан.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
2 комментария
Марокко тоже чемпион Африки
Ну Россия тогда участник чемпионата мира 2026.
