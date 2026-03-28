Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»

Нагучев про 3:1 с Никарагуа: сборная России устала играть просто так.

Комментатор «Матч ТВ » Роман Нагучев высказался о победе сборная России над Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«У меня есть короткий итог матча Россия – Никарагуа . Игра как игра. Гол Матье Сафонова ничего не говорит о его форме, зато говорит, нет, даже кричит о том, что сборная России и ее ведущие игроки устали играть просто так.

У нас есть классное поколение, которое созрело для вызова и никак его не получит. Цепляемся за какие-то намеки о возвращении, ловят это и футболисты и в итоге ничего, тоже расстраиваются. Мы играем с теми, с кем играется и, мне кажется, какими бы бравыми ни были наши парни в интервью, им больше не интересно. А тут еще перед носом дразнилка – чемпионат мира, где есть Гаити и Кюрасао, но нет 1/6 этого мира.

У меня нет ответа, когда мы вернемся, но есть совершенно конкретный страх за эту замечательную команду: это будет громадной спортивной трагедией, если Батраков, Кисляк или Агкацев никогда не сыграют на больших турнирах или даже не попробуют. Они наглые, не боятся большой игры и давно заслужили шанса. Но его все нет. Я грущу», – написал Нагучев в телеграм-канале.