Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о победе сборная России над Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.
«У меня есть короткий итог матча Россия – Никарагуа. Игра как игра. Гол Матье Сафонова ничего не говорит о его форме, зато говорит, нет, даже кричит о том, что сборная России и ее ведущие игроки устали играть просто так.
У нас есть классное поколение, которое созрело для вызова и никак его не получит. Цепляемся за какие-то намеки о возвращении, ловят это и футболисты и в итоге ничего, тоже расстраиваются. Мы играем с теми, с кем играется и, мне кажется, какими бы бравыми ни были наши парни в интервью, им больше не интересно. А тут еще перед носом дразнилка – чемпионат мира, где есть Гаити и Кюрасао, но нет 1/6 этого мира.
У меня нет ответа, когда мы вернемся, но есть совершенно конкретный страх за эту замечательную команду: это будет громадной спортивной трагедией, если Батраков, Кисляк или Агкацев никогда не сыграют на больших турнирах или даже не попробуют. Они наглые, не боятся большой игры и давно заслужили шанса. Но его все нет. Я грущу», – написал Нагучев в телеграм-канале.
Это вся линия обороны
Подскажите, кто тут уникальные игроки экстра-класса, а то я рпл три года как перестал смотреть
Напомнило анекдот от Юрия Никулина:
"Ребенку объясняют разницу между трагедией и бедой:
- Беда это когда козлик идет по мостику, мостик ломается, козлик падает в речку и тонет. А трагедия - это когда летит президентский самолет, у него отказывает двигатель, самолёт падает, разбивается, а все его пассажиры гибнут. Понял разницу?
- Понял! Трагедия, это когда президентский самолет разбивается и все, кто в нем летел, погибают... Но это не беда... Беда, это когда козлик идет по мостику..."
- Всё.
- Понимают.