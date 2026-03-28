  Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о победе сборная России над Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче. 

«У меня есть короткий итог матча Россия – Никарагуа. Игра как игра. Гол Матье Сафонова ничего не говорит о его форме, зато говорит, нет, даже кричит о том, что сборная России и ее ведущие игроки устали играть просто так.

У нас есть классное поколение, которое созрело для вызова и никак его не получит. Цепляемся за какие-то намеки о возвращении, ловят это и футболисты и в итоге ничего, тоже расстраиваются. Мы играем с теми, с кем играется и, мне кажется, какими бы бравыми ни были наши парни в интервью, им больше не интересно. А тут еще перед носом дразнилка – чемпионат мира, где есть Гаити и Кюрасао, но нет 1/6 этого мира.

У меня нет ответа, когда мы вернемся, но есть совершенно конкретный страх за эту замечательную команду: это будет громадной спортивной трагедией, если Батраков, Кисляк или Агкацев никогда не сыграют на больших турнирах или даже не попробуют. Они наглые, не боятся большой игры и давно заслужили шанса. Но его все нет. Я грущу», – написал Нагучев в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Наша беда в том, что мы ждём. Просто ждём. Если поколение такое классное - пускай переходит в сильные европейские чемпионаты, а не ждёт вызова. Есть ощущение, что Батраков с Кисляеовым и остальными просто увязнут в болоте РПЛ и никуда они не уедут если будут ждать.
справедливости ради - здесь речь скорее о шансе сыграть с топ-сборными на официальных турнирах.
Ну надо лета дождаться и посмотреть будут ли вообще предложения по российской талантливой поросли
А откуда уверенность что Россия бы попала на чм с этими замечательными ребятами Батраковым и Кисляком ? ) ну вот все эти разговоры ни о чем по сути, также бы вылетели в стыках скорее всего как сборная Украины
Россия с бревнами на ЧМ вполне успешно выступила, отсюда и прогнозы
Бевеев, Вахания, Круговой, Литвинов, Мелехин, Морозов, Пальцев, Сильянов
Это вся линия обороны
Подскажите, кто тут уникальные игроки экстра-класса, а то я рпл три года как перестал смотреть
Дошло до того, что я, некогда знаток футбола, узнаю из вашего списка в лицо только Бевеева (из-за нестандартной для россиянина внешности (сарказм)), Ваханию (только из-за его жидковатых усишкек). Ну и ещё Литвинова. Кто такой Морозов я даже не знаю, хотя смотрю с той или иной степенью внимательности 7 из 8 матчей тура уж точно. Это какая-то гойда.
Нагучев глуповат. Кюрасао и Гаити никак не гарантирует прохода "одной шестой части мира", в Европе в стыках Швеция, Турция, Италия. Эта команда (простите, триумфатор чм, по сути) ссыкливо сидела у своих ворот в первом же стыке. "Тренер" тот же. Ну, теперь еще Садулаев, Умяров и прочие
Простите, а в каком стыковом матче это было? С кем мы в стыках играли?
Видимо, имелась ввиду Хорватия. Но да, это не стык был
Расскажите уже кто-нибудь Нагучеву, что сборная России будет отбираться через матчи со Швецией и Италией, а не через Гаити и Кюрасао.
И что не 1/6, а скорее 1/8-1/9.
Прям трагедия?..
Напомнило анекдот от Юрия Никулина:
"Ребенку объясняют разницу между трагедией и бедой:
- Беда это когда козлик идет по мостику, мостик ломается, козлик падает в речку и тонет. А трагедия - это когда летит президентский самолет, у него отказывает двигатель, самолёт падает, разбивается, а все его пассажиры гибнут. Понял разницу?
- Понял! Трагедия, это когда президентский самолет разбивается и все, кто в нем летел, погибают... Но это не беда... Беда, это когда козлик идет по мостику..."
- Все.
- Всё.
- Понимают.
В современном мире называть громким словом "трагедия" отсутствие футболиста-миллионера на каком-то турнире, это как-то кощунственно даже. Хотя, понятно, что у ребят с матчтв свой мир и они в нем герои.
