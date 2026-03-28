Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о конфликте между главным тренером команды Фабио Челестини и защитником Мойзесом.
Защитник был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером команды. Бразилец не попал в заявку на матч с «Динамо» Махачкала (3:1).
– Давай закончим про слухи: правильно ли понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером – фэйк?
– Сто процентов.
– Но ситуация с Мойзесом – это же правда. Как ты ее оцениваешь?
– Она уже была оценена.
– Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принес извинения?
– Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.
– Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?
– Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное.
Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба – это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать? – сказал Матвей Кисляк.