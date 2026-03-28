  • Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
Матвей Кисляк высказался о конфликте Фабио Челестини и Мойзеса.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о конфликте между главным тренером команды Фабио Челестини и защитником Мойзесом.

Защитник был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером команды. Бразилец не попал в заявку на матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

– Давай закончим про слухи: правильно ли понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером – фэйк?

– Сто процентов.

– Но ситуация с Мойзесом – это же правда. Как ты ее оцениваешь?

– Она уже была оценена.

– Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принес извинения?

– Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.

– Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?

– Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное.

Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба – это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать? – сказал Матвей Кисляк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
ну в целом эт профессиональное отношение к делу. Вы платите - я играю (работаю). Ваши подковерные движения комментировать не мое дело.
Мойзес не Мбаппе и Винисиус, не тянет на то чтобы тренера сменили
не всегда тренер в ситуации с игроком прав...тут индивидуально...
"Великий кормчий всегда прав" он либо на мель заведёт корабль, либо утопит его. А может всё о обойдётся..
А есть ещё поговорка ))) Я начальник - ты. Г…. И наоборот ))) В Мире все уже давно придумано )))
Ага, вспомним Доминека из сборной Франции.. прав..
☺️ А "чёрную метку" тогда зачем изобрели.
Когда тебя вышвурнут, то также никто не впишется. Футболист должен стремиться к победе, хороший игрок нужен всем
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
24 минуты назад
Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»
37 минут назад
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
45 минут назадТесты и игры
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
55 минут назад
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
сегодня, 08:18
Фильм «Зенит Навсегда» – о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 08:00Реклама
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
сегодня, 07:35
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
сегодня, 06:18
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
сегодня, 06:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
11 минут назад
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
17 минут назад
Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
38 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
47 минут назад
Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
53 минуты назад
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
сегодня, 08:12
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 08:01Live
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
сегодня, 07:22
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
сегодня, 06:56
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
сегодня, 06:43
Рекомендуем