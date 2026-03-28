Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о конфликте между главным тренером команды Фабио Челестини и защитником Мойзесом.

Защитник был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером команды. Бразилец не попал в заявку на матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

– Давай закончим про слухи: правильно ли понимаем, что информация о разногласиях игроков с главным тренером – фэйк?

– Сто процентов.

– Но ситуация с Мойзесом – это же правда. Как ты ее оцениваешь?

– Она уже была оценена.

– Команда уже общалась с Фабио Челестини, чтобы Мойзес вернулся? Может быть, он принес извинения?

– Честно говоря, не знаю про это ничего. Ни с ним, ни с Фабио я не общался.

– Но у тебя же есть своя позиция? Она в том, что даже лидер команды не может ставить себя выше остальных?

– Я поддерживаю клуб, который принял решение [по Мойзесу]. Оно всегда правильное.

Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». С ним не спорят. Поэтому решение клуба – это решение клуба. Кто я такой, чтобы его комментировать? – сказал Матвей Кисляк.