Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»

Александр Мостовой: Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над сборной Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Когда команды были в равных составах, первый тайм от сборной России был очень слабым. Мы ничем не переигрывали Никарагуа.

Первый гол забили, пока соперник смотрел на красивый стадион. Подумал, что сейчас начнется. Но они ничем не уступали! Благодаря тому, что судья не знает правил, мы ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев.

Ну а во втором тайме сразу удаление – дальше смотреть было неинтересно. Какая разница, сколько забьем? Но смогли только один», – сказал Александр Мостовой.

Вялая победа России: ляп Сафонова, Никарагуа в меньшинстве, скромные три гола наших