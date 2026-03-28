  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
2

Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды над сборной Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Когда команды были в равных составах, первый тайм от сборной России был очень слабым. Мы ничем не переигрывали Никарагуа.

Первый гол забили, пока соперник смотрел на красивый стадион. Подумал, что сейчас начнется. Но они ничем не уступали! Благодаря тому, что судья не знает правил, мы ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев.

Ну а во втором тайме сразу удаление – дальше смотреть было неинтересно. Какая разница, сколько забьем? Но смогли только один», – сказал Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoсборная Никарагуа
logoЧемпионат.com
logoСборная России по футболу
logoсудьи
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пока никарагуанцы не подсели физически до 60й минуты был вообще мрак, стыд и уныние
Вообще Мост прав, как-то на пофиг играли
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
вчера, 19:21
Последние новости
Рекомендуем