Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»

Георгий Мелкадзе о поиске возлюбленной: плыву по течению, трудиться не буду.

Форвард сборной России и «Ахмата » Георгий Мелкадзе высказался о ситуации в своей личной жизни.

«Трудиться [для поиска возлюбленной] не буду. Но если звезды так сложатся – я готов. Я не говорю, что в активном поиске, я плыву по течению.

В этом плане точно ничего делать не буду для того, чтобы встретить кого-то и так далее. Как судьба решит – так и будет.

Представлял ли себя в роли отца? С девочкой – добрым, а с пацаном – справедливым.

Пока я играю в футбол, моя жизнь будет сосредоточена на футболе», – сообщил 28-летний Мелкадзе.