  Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче. 

«Мы сыграли в свою силу. Почему‑то все считают, что сборная России сегодня должна забивать по восемь мячей, ничего подобного нет. Все остальное – тягомотина, игра без контроля мяча, все спонтанно. Каждую новую игру выходит новый состав.

Эта команда никогда не играла в таком составе, как она может что‑то показать? Команда сыграла так, как умеет. По‑другому она играть не умеет, к сожалению. Говорить о том, что мы не забили семь‑восемь мячей, – преувеличение нашего уровня. Игры нет, контроля мяча нет, передачи от защитников на 50 метров в угол поля, комбинаций нет.

За весь первый тайм запомнилось только уникальное действие Тюкавина, остальные 44 минуты – максимально примитивная игра. Она такой и останется, пока мы не определимся с основным составом. Каждый сбор у нас 4–5 новых игроков, новые составы. Что можно наиграть?

Я читал комментарии, что как же мы не забили много мячей, ожидали другого. Хочется ответить фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. А проблемы нашей сборной в том, что нет команды. Я не вижу игры, непонятно, как мы играем.

Призываю нашу команду определиться с основным составом и добавлять к нему несколько футболистов, которые могут изменить ситуацию. Хватит просматривать игроков, нужно готовиться уже к официальным играм», – сказал Колосков. 

Наш эстонский комбинатор по-другому не может
Наши сонные ребята по ходу вчера узнали, что в современный футбол играют на совсем других скоростях. Полезное открытие, скажу я вам. 😁
Колосков прав на все 100%.
Свою профнепригодность Карпин прячет за вечным просмотром новичков.
Так покажи хоть раз за 4 года нашу сборную онлайн.
А как? Не умеет он.
Т.е. сначала говорят, что "играем для болельщиков", а когда обосрались "Ваши ожидания- ваши проблемы". Напоминает Трампа, Вячеслав. В вашем возрасте пора уже не бояться высказывать мнение и говорить это прямо. Вчера обосрались просто, не нужно вообще их возвращать никуда
Вчера Аргентина Мавританию вообще 2:1 обыграла. И что?
«Золотые слова, Юрий Венедиктович!»(с) Наша Russia
У нас и тренера хорошего нет.
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
вчера, 22:51
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
вчера, 19:45
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
вчера, 19:36
Владимир Быстров: «Это позор, когда тренер вызывает 30 игроков, которые обыгрывают Никарагуа 3:1 вместо 10:0. Карпин либо думает, что он самый умный, либо считает всех остальных дураками»
вчера, 19:21
Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
вчера, 19:10
Хавбек Никарагуа Монтес: «Мы могли обыграть сборную России. Уважаем ее уровень, но мы были не хуже в равных составах»
Родри о словах про «Реал»: «Привык, что из 50-минутного интервью вырезают все, что вздумается. Мне больше нечего сказать, я человек прямой»
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
«Барса» недовольна ситуацией с травмой Рафиньи, Флик разгневан. Каталонцы раздражены, что вингер травмировался в товарищеской игре сборных
Кисляк о конфликте Челестини и Мойзеса: «Есть такая поговорка: «Тренер всегда прав». Поддерживаю клуб, который принял решение – оно всегда правильное»
Нагучев про 3:1 с Никарагуа: «Сборная России устала играть просто так – об этом кричит пропущенный Сафоновым. Если Батраков, Кисляк, Агкацев не сыграют на больших турнирах, это будет трагедией»
Мелкадзе о поиске возлюбленной: «Я плыву по течению. Точно ничего делать не буду, чтобы встретить кого-то и так далее. Пока играю в футбол, жизнь сосредоточена на нем»
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
Глушаков об ошибке Сафонова: «Сыграл фактор мяча – если бить сильно, то он летит иначе. У себя в чемпионате Матвей играет другими мячами, а здесь он вильнул»
Рахимов о пропущенном голе Сафонова от Никарагуа: «Это не выглядит нелепо. Такое случается и с великими вратарями»
Тренер Венгрии Росси о Собослаи и призыве Слота дать отдых игрокам: «Я не влиял на то, что Слот ставит Доминика крайним защитником. Ожидаю, что Арне не будет вмешиваться в мою работу»
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
Глава RFEF о фразе «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы»: «Это же шутка, не так ли? Испания не ставила условий, мы хотели сыграть. Если другие не хотели, то я не знаю…»
Александр Мостовой: «Россия не переигрывала Никарагуа в 1-м тайме. Благодаря тому, что судья не знает правил, ушли в раздевалку хоть чуть-чуть вспотев»
Первая лига. «Енисей» принимает «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»
