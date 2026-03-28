Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»

Вячеслав Колосков о 3:1 с Никарагуа: Россия сыграла в свою силу, команды нет.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о победе сборной России над Никарагуа (3:1) в BetBoom товарищеском матче.

«Мы сыграли в свою силу. Почему‑то все считают, что сборная России сегодня должна забивать по восемь мячей, ничего подобного нет. Все остальное – тягомотина, игра без контроля мяча, все спонтанно. Каждую новую игру выходит новый состав.

Эта команда никогда не играла в таком составе, как она может что‑то показать? Команда сыграла так, как умеет. По‑другому она играть не умеет, к сожалению. Говорить о том, что мы не забили семь‑восемь мячей, – преувеличение нашего уровня. Игры нет, контроля мяча нет, передачи от защитников на 50 метров в угол поля, комбинаций нет.

За весь первый тайм запомнилось только уникальное действие Тюкавина, остальные 44 минуты – максимально примитивная игра. Она такой и останется, пока мы не определимся с основным составом. Каждый сбор у нас 4–5 новых игроков, новые составы. Что можно наиграть?

Я читал комментарии, что как же мы не забили много мячей, ожидали другого. Хочется ответить фразой Аршавина : ваши ожидания – ваши проблемы. А проблемы нашей сборной в том, что нет команды. Я не вижу игры, непонятно, как мы играем.

Призываю нашу команду определиться с основным составом и добавлять к нему несколько футболистов, которые могут изменить ситуацию. Хватит просматривать игроков, нужно готовиться уже к официальным играм», – сказал Колосков.

