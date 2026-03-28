  • Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
Константин Тюкавин о рыбалке: готов соревноваться с Воробьевым.

Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин готов к соревнованию по ловле рыбы с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым

Ранее Воробьев сказал: «Тюкавин еще слабенький в рыбалочке. Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз».

«Ну не знаю, можем посоревноваться. Мы с Матвеем Кисляком пару дней назад выезжали на озеро, поймали рыбу, потом увидите в соцсетях сборной России.

Если говорить о рекорде в море, то это здоровый марлин, которого на Мальдивах вытащил. Больше 50 кг», – сказал Тюкавин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Вчера нужно было делать. С левой пенки забил. Марлин 50 кг. В мутной воде рыбку ловите.
Новости рыбылки: «Вчера, рыбак из Самары, установил новый рекорд в рыболовстве, он вытащил щуку на 45кг, что на 7.5кг больше, чем на3.14здел предыдущий рекордсмен» 😄😄😄
Это диалоги о рыбалке
Это диалоги о рыбалке
