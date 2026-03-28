Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»

Константин Тюкавин о рыбалке: готов соревноваться с Воробьевым.

Форвард московского «Динамо » и сборной России Константин Тюкавин готов к соревнованию по ловле рыбы с нападающим «Локомотива » Дмитрием Воробьевым .

Ранее Воробьев сказал: «Тюкавин еще слабенький в рыбалочке . Я езжу по спортивным водоемам, ловлю трофейную рыбу – карп 13 кг был один раз».

«Ну не знаю, можем посоревноваться. Мы с Матвеем Кисляком пару дней назад выезжали на озеро, поймали рыбу, потом увидите в соцсетях сборной России.

Если говорить о рекорде в море, то это здоровый марлин, которого на Мальдивах вытащил. Больше 50 кг», – сказал Тюкавин.