Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»

Глебов об отстранении Мойзеса: осуждать или поддерживать решение не будем.

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о конфликте между одноклубником Мойзесом и тренером армейцев Фабио Челестини . Бразилец отстранен от тренировок с командой.

— Действительно ли вся команда поддержала Челестини в конфликте с Мойзесом?

— Решение было принято клубом. Осуждать или поддерживать его мы не будем. Мы находимся в клубе и будем продолжать жить с этим решением, — сказал Глебов.