Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку.
Хавбек махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о работе под руководством тренера Вадима Евсеева.
— Что поменялось в «Динамо» после зимней смены главного тренера в игровом и человеческом плане?
— Все поменялось. Как минимум то, что мы поменяли тактику. Играем в четыре защитника. Стараемся играть в атаку. Это, наверное, самое главное.
В человеческом плане некорректно сравнивать двух людей. Тем более взрослых. Так что этот момент пропустим.
— Той игры, что сейчас показываете, будет достаточно, чтобы, как в прошлом чемпионате, остаться в РПЛ без переходных матчей?
— Если будем играть так же — выиграем все матчи дома и проиграем в гостях, то этого, наверное, хватит, чтобы остаться в РПЛ, – сказал Глушков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем