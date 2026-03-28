Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»

Глушков о «Махачкале» при Евсееве: поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку.

Хавбек махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о работе под руководством тренера Вадима Евсеева .

— Что поменялось в «Динамо» после зимней смены главного тренера в игровом и человеческом плане?

— Все поменялось. Как минимум то, что мы поменяли тактику. Играем в четыре защитника. Стараемся играть в атаку. Это, наверное, самое главное.

В человеческом плане некорректно сравнивать двух людей. Тем более взрослых. Так что этот момент пропустим.

— Той игры, что сейчас показываете, будет достаточно, чтобы, как в прошлом чемпионате, остаться в РПЛ без переходных матчей?

— Если будем играть так же — выиграем все матчи дома и проиграем в гостях, то этого, наверное, хватит, чтобы остаться в РПЛ, – сказал Глушков.

После 22 туров «Динамо » занимает в РПЛ 12-е место.