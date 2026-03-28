  • Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»

Хавбек махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался о работе под руководством тренера Вадима Евсеева.

— Что поменялось в «Динамо» после зимней смены главного тренера в игровом и человеческом плане?

— Все поменялось. Как минимум то, что мы поменяли тактику. Играем в четыре защитника. Стараемся играть в атаку. Это, наверное, самое главное.

В человеческом плане некорректно сравнивать двух людей. Тем более взрослых. Так что этот момент пропустим.

— Той игры, что сейчас показываете, будет достаточно, чтобы, как в прошлом чемпионате, остаться в РПЛ без переходных матчей?

— Если будем играть так же — выиграем все матчи дома и проиграем в гостях, то этого, наверное, хватит, чтобы остаться в РПЛ, – сказал Глушков.

После 22 туров «Динамо» занимает в РПЛ 12-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Материалы по теме
Газизов про MAX: «А чего за нами следить? Мы говорим о футболе. Чаты «Махачкалы» уже дублируются, со временем все перейдем – дело привычки»
вчера, 12:52
Шумахов из «Махачкалы» считает судейство сейчас худшим за все время в РПЛ: «Обсуждаем больше не футбол, а судейские решения. Это явная проблема»
25 марта, 12:31
Шамиль Газизов: «То, что судейство не ахти, всем давно понятно. Самое важное, чтобы эти ошибки не повторялись»
25 марта, 03:10
Рекомендуем
Главные новости
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
27 минут назад
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
40 минут назад
Голкипер «Спартака» U15 Хаутов: «Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен: 50% играет как полевой, 50% – на ленточке»
45 минут назад
Товарищеские матчи. Южная Корея сыграет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 05:19
Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»
сегодня, 04:57
«Эвертон» предложит Мойесу новый контракт
сегодня, 04:42
Александр Головин: «Я по России всегда скучал и скучаю. По какой еде? Пусть будет борщ»
сегодня, 03:29
Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»
сегодня, 02:02
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Мавританию, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия одолела Швейцарию 4:3
сегодня, 02:14
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»
15 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
сегодня, 05:44
«Ростов» не проведет детско-юношеский турнир из-за долгов перед городской федерацией («СЭ»)
сегодня, 05:32
Первая лига. «Енисей» примет «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 04:22
Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»
сегодня, 03:59
Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении, сообщил Мусаев: «У Эдика небольшое повреждение»
сегодня, 03:43
Тиаго Алькантара: «При Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия. Преимуществом «Ливерпуля» был прессинг: как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки»
сегодня, 03:15
Зырянов о продлении контракта с Шиловым: «Прогресс Вадима очевиден: он не боится никого и идет напролом»
сегодня, 02:50
Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в «Зенит» — ошибка»
сегодня, 01:38
«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне
сегодня, 01:24
Рекомендуем