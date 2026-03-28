Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»

Сафонов об Агкацеве: заиграет в хорошем европейском клубе.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов уверен, что вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев смог бы проявить себя в Европе.

«Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них и Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть.

Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично — когда мы еще вместе были в «Краснодаре». Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России.

С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол», — приводятся слова Сафонова в программке к товарищескому матчу сборной России с Никарагуа (3:1).