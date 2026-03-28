  Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»
Сафонов об Агкацеве: «Заиграет в хорошем европейском клубе и продолжит показывать такой же качественный футбол, уверен»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов уверен, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев смог бы проявить себя в Европе.

«Сейчас много сильных молодых ребят. Они показывают прекрасный уровень игры. Среди них и Стасик Агкацев. При нем команда стала чемпионом, сейчас идет на первом месте. Он вполне может поехать в Европу и там спокойно заиграть. 

Про других сказать сложнее, потому что Стаса очень хорошо знаю лично — когда мы еще вместе были в «Краснодаре». Когда уходил, сразу сказал, что он готов играть в основе и стать одним из лучших вратарей в России. 

С такой же уверенностью могу сейчас сказать, что он заиграет в хорошем европейском клубе и будет продолжать показывать там такой же качественный футбол», — приводятся слова Сафонова в программке к товарищескому матчу сборной России с Никарагуа (3:1).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
На Мотиных пенках ума наберётся.
Хорошо, когда старший товарищ тебя так поддерживает
Материалы по теме
Кафанов о 5 вратарях в сборной России: «Двое сыграют с Никарагуа, Сафонов – в любом случае. Остальные трое должны будут уехать в Питер и готовиться к Мали»
вчера, 07:52
Агкацев о Сафонове против «Челси» в ЛЧ: «Топовый перформанс Моти и «ПСЖ»
24 марта, 16:20
Федор Смолов: «Галицкий запретил Агкацеву разыгрывать мяч ногами, когда он стал основным вратарем после ухода Сафонова. Думал, что это плохо, а потом понял, насколько это крутое решение»
24 марта, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)
сегодня, 06:18
Скромная победа России и ляп Сафонова, Сакамото выиграла ЧМ, «Барса» потеряла Рафинью на 5 недель, Хабиб против женских боев, иранцы почтили память погибших девочек и другие новости
сегодня, 06:05
Голкипер «Спартака» U15 Хаутов: «Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен: 50% играет как полевой, 50% – на ленточке»
сегодня, 06:00
Товарищеские матчи. Южная Корея сыграет с Кот-д’Ивуаром, США против Бельгии, Португалия встретится с Мексикой
сегодня, 05:19
Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»
сегодня, 04:57
«Эвертон» предложит Мойесу новый контракт
сегодня, 04:42
Александр Головин: «Я по России всегда скучал и скучаю. По какой еде? Пусть будет борщ»
сегодня, 03:29
Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»
сегодня, 02:02
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Мавританию, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия одолела Швейцарию 4:3
сегодня, 02:14
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Последние новости
Колосков о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России сыграла в свою силу. Ожидали другого? Отвечу фразой Аршавина: ваши ожидания – ваши проблемы. У нас нет команды, каждый сбор новый состав»
7 минут назад
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
19 минут назад
Глебов об отстранении Мойзеса: «Осуждать или поддерживать решение не будем. ЦСКА продолжит жить с этим»
33 минуты назад
Глушков о «Махачкале» при Евсееве: «Поменяли тактику: играем в четыре защитника, в атаку. Выиграем все матчи дома – останемся в РПЛ»
46 минут назад
Товарищеский матч. «Зенит» примет «Кайрат»
сегодня, 05:44
«Ростов» не проведет детско-юношеский турнир из-за долгов перед городской федерацией («СЭ»)
сегодня, 05:32
Первая лига. «Енисей» примет «Уфу», «Факел» против «КАМАЗа», «Урал» сыграет с «Родиной» в воскресенье
сегодня, 04:22
Глебов после 3:1 с Никарагуа: «Расстроился из‑за своей игры. Можно было три‑четыре забивать»
сегодня, 03:59
Сперцян может досрочно вернуться в «Краснодар» из сборной Армении, сообщил Мусаев: «У Эдика небольшое повреждение»
сегодня, 03:43
Тиаго Алькантара: «При Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия. Преимуществом «Ливерпуля» был прессинг: как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки»
сегодня, 03:15
Рекомендуем