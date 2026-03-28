«Интер Майами» Месси не работает над подписанием Салаха (Фабрицио Романо)

«Интер Майами » не собирается подписывать вингера «Ливерпуля » Мохамеда Салаха , который по окончании сезона покинет мерсисайдцев.

Вопреки появившейся на днях информации клуб МЛС , за который выступает Лионель Месси, не работает над переходом 33-летнего египтянина и не ведет никаких переговоров, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Салах может перейти в «Аль-Иттихад».