Голкипер «Спартака» U15 Хаутов: «Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен: 50% играет как полевой, 50% – на ленточке»

Голкипер «Спартака » U15 Георгий Хаутов в интервью Спортсу’‘ высказался о трендах игры современных вратарей.

Хаутов был признан лучшим голкипером международного клубного турнира в Венгрии с участием в том числе «ПСЖ» и «Аталанты».

– Как настраивался?

– Много думал о будущих матчах, в голове прокручивал. Пытался представить: «Какого они там уровня вообще?»

– И какого?

– Не буду скрывать, первый матч с «Аталантой» мы играли вторым номером. У них мало брака, мяч хорошо держится. Индивидуальные действия игроков понравились.

– Часто тебя тревожили?

– С «Аталантой» – не так часто. Я настроил защиту, вышли как на бой. Голевой момент был один, но соперник не попал в ворота. А так – сдержали натиск, он серьезный был. В общем, спасибо обороне.

В «Аталанте» играет вратарь сборной Италии в своем возрасте, но он меня не сильно впечатлил. Физически крепкий, рост около 195 сантиметров. На ленточке хорош, но игра ногами хромает. Я удивился, ожидал от вратаря сборной Италии большего.

– Как вратари новой школы тренируют игру ногами?

– Сейчас принято, что вратарь на 50% играет как полевой и на 50% – на ленточке. Конечно, в нашей академии это понимают, поэтому мы много работаем над игрой ногами. Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен.

В «Спартаке» короткие и средние передачи, выход из обороны низом. Так что надо соответствовать и этому стилю, и современным тенденциям, – сказал Хаутов.

Как «Спартак» U15 поехал на турнир в Европу? Кажется, помог Лавров