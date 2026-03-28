Голкипер «Спартака» U15 Хаутов: «Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен: 50% играет как полевой, 50% – на ленточке»

Голкипер «Спартака» U15 Георгий Хаутов в интервью Спортсу’‘ высказался о трендах игры современных вратарей.

Хаутов был признан лучшим голкипером международного клубного турнира в Венгрии с участием в том числе «ПСЖ» и «Аталанты».

– Как настраивался?

– Много думал о будущих матчах, в голове прокручивал. Пытался представить: «Какого они там уровня вообще?»

– И какого?

– Не буду скрывать, первый матч с «Аталантой» мы играли вторым номером. У них мало брака, мяч хорошо держится. Индивидуальные действия игроков понравились.

– Часто тебя тревожили?

– С «Аталантой» – не так часто. Я настроил защиту, вышли как на бой. Голевой момент был один, но соперник не попал в ворота. А так – сдержали натиск, он серьезный был. В общем, спасибо обороне.

В «Аталанте» играет вратарь сборной Италии в своем возрасте, но он меня не сильно впечатлил. Физически крепкий, рост около 195 сантиметров. На ленточке хорош, но игра ногами хромает. Я удивился, ожидал от вратаря сборной Италии большего.

– Как вратари новой школы тренируют игру ногами?

– Сейчас принято, что вратарь на 50% играет как полевой и на 50% – на ленточке. Конечно, в нашей академии это понимают, поэтому мы много работаем над игрой ногами. Современные тенденции такие, что вратарь без ног никому не нужен.

В «Спартаке» короткие и средние передачи, выход из обороны низом. Так что надо соответствовать и этому стилю, и современным тенденциям, – сказал Хаутов.

Во оно как! А про игру на выходах этот пятнадцатилетний революционер от вратарского цеха даже и не слышал? Бывает))
Да все это бредово. Главное это то как стоит на ленточке и, как тут ниже написали, играет на выходах. Сейчас в целом вратарей умеющих выходить вовремя из ворот - мало. Как будто бы наоборот стали учить чтобы вратарь не выходил при стандартах или угловых, даже в тех моментах где он спокойно может сыграть.
Вратарь это страж ворот, а не защитник
Наоборот, как 30 лет назад запретили пасовать в руки вратарю, теперь надо запретить пасовать вратарю в принципе, а то нет сил уже смотреть как от чужих ворот отпасовывают своему вратарю

Чем это отличается от затяжки времени?
А чем отличаются от затяжки времени ложные финты и замахи в попытке раскачать защитника? Или танцы с мячом у углового флажка на 90+ спиной к сопернику? Всёёёёё заааапрееееетииииить!!1 А может, это всё же часть игры? Ну типа: мяч в игре – играем, отбираем?
Как бороться с танцами у углового флажка хорошо показал в свое время Босингва, прописан Бенаюну "а мне кажется дяденька ваше место у параши! "
Мостовой джуниор растет. Надо поработать над увеличением количества Я.
Научите максименко играть ногами, всегда страшно когда он пытается разыгрывать
этому уже поздно
