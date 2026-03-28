«Ростов» не проведет детско-юношеский турнир из-за долгов перед городской федерацией («СЭ»)

Федерация футбола Ростова-на-Дону решила расторгнуть договор с «Ростовом» на проведение открытого Первенства города среди детско-юношеских команд, сообщает «Спорт-Экспресс».

Причиной стала неоплата услуг, оказанных в рамках предыдущих соглашений. По состоянию на 26 марта общая задолженность клуба перед федерацией составляет 349 000 рублей.