  Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»
Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев назвал тренера национальной команды Валерия Карпина требовательным специалистом.

«Валерий Георгиевич – требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались. 

Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек он хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», – сказал Воробьев.

Накануне сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
