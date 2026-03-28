Воробьев о Карпине: «Требовательный тренер. Ему важно, чтобы все не на 100, а на 150% выкладывались»
Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев назвал тренера национальной команды Валерия Карпина требовательным специалистом.
«Валерий Георгиевич – требовательный тренер, ему важно, чтобы все футболисты не на 100, а на 150% выкладывались.
Каждый тренер индивидуален по-своему. С Георгиевичем можно и поговорить. Он может объяснить, но может и напихать. Как человек он хороший, в общении тоже. Можно сказать, футбольный», – сказал Воробьев.
Накануне сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Важный тренер! 👨🏫
