«Эвертон» предложит Мойесу новый контракт

«Эвертон» планирует продлить соглашение с тренером Дэвидом Мойесом.

В январе 2025-го 62-летний шотландец подписал с «ирисками» контракт на 2,5 года, когда команда находилась в таблице АПЛ в одном очке от зоны вылета.

В текущем сезоне после 31 тура мерсисайдцы идут восьмыми, в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Как сообщает The Guardian, летом «Эвертон» проведет с Мойесом переговоры насчет нового контракта, и в клубе уверены, что тренер ответит согласием.