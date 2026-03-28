2

«Эвертон» предложит Мойесу новый контракт

«Эвертон» планирует продлить соглашение с тренером Дэвидом Мойесом.

В январе 2025-го 62-летний шотландец подписал с «ирисками» контракт на 2,5 года, когда команда находилась в таблице АПЛ в одном очке от зоны вылета.

В текущем сезоне после 31 тура мерсисайдцы идут восьмыми, в трех очках от зоны Лиги чемпионов.

Как сообщает The Guardian, летом «Эвертон» проведет с Мойесом переговоры насчет нового контракта, и в клубе уверены, что тренер ответит согласием.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Guardian
logoЭвертон
logoпремьер-лига Англия
logoДэвид Мойес
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Эвертон как в старые и добрые времена
надо отомстить ливеру за 2005 и выйти в ЛЧ
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем