Тиаго Алькантара: «При Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия. Преимуществом «Ливерпуля» был прессинг: как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки»

Тиаго Алькантара: при Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия.

Экс-хавбек «Ливерпуля », «Баварии» и «Барселоны» Тиаго Алькантара рассказал о работе с тренерами Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой .

«При Юргене во главу угла ставилась энергия, при Пепе – контроль. Правила соблюдались, прежде чем добраться до штрафной, а дальше была свобода.

С Клоппом все совсем иначе: «Хочу чувствовать себя комфортно в хаосе». У нас была физически мощная команда, мы хотели играть вперед, в атаку, с вертикальными передачами, чтобы команда действовала как можно более энергично.

Преимуществом в этом плане был прессинг при потере мяча. Это происходило быстрее, чем когда-либо в моей жизни. Как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки», – сказал Алькантара.