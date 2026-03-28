Тиаго Алькантара: «При Пепе во главу угла ставился контроль, при Клоппе – энергия. Преимуществом «Ливерпуля» был прессинг: как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки»

Экс-хавбек «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны» Тиаго Алькантара рассказал о работе с тренерами Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

«При Юргене во главу угла ставилась энергия, при Пепе – контроль. Правила соблюдались, прежде чем добраться до штрафной, а дальше была свобода. 

С Клоппом все совсем иначе: «Хочу чувствовать себя комфортно в хаосе». У нас была физически мощная команда, мы хотели играть вперед, в атаку, с вертикальными передачами, чтобы команда действовала как можно более энергично. 

Преимуществом в этом плане был прессинг при потере мяча. Это происходило быстрее, чем когда-либо в моей жизни. Как только теряли мяч, мы уже расставляли ловушки», – сказал Алькантара.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool Echo
