Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»

Сафонов: Галицкий регулярно пишет мне после матчей.

Матвей Сафонов рассказал, что поддерживает отношения с владельцем «Краснодара » Сергеем Галицким.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России – воспитанник «быков».

«Я уже увиделся с Сергеем Николаевичем, он подходил к раздевалке сборной. Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит.

Приятно, что Сергей Николаевич продолжает за меня переживать», — сказал Сафонов.