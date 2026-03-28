Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в «Зенит» — ошибка»

Деменко о Соболеве: переход в «Зенит» — ошибка.

Максим Деменко считает ошибочным трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» в 2024 году.

В последних 5 матчах за петербургский клуб форвард забил 4 гола.

«Заявления и высказывания Соболева в последнее время — это эмоции. Может, у него это накопилось. Вспомните, как он после забитого гола кричал в сторону скамейки и Семака. На мой взгляд, когда у тебя все хорошо, нужно меньше отвлекаться на все эти моменты вокруг.

Соболев сейчас наконец показывает тот футбол, который от него ждали с первых дней в «Зените ». Понимаю, что он хочет больше доверия, больше хорошего отношения, но такие моменты нужно уметь выжидать.

Сложный период у Александра, если так посмотреть. Думаю, спустя время можно говорить, что переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — это ошибка. Понимаю, что эмоции всех в тот период перехлестнули. И «Спартак» тогда обиделся в какой-то момент. Но сейчас Саше самое главное — это работать и правильно готовиться», — сказал бывший футболист «Зенита».