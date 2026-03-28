Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в «Зенит» — ошибка»

Максим Деменко считает ошибочным трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» в 2024 году.

В последних 5 матчах за петербургский клуб форвард забил 4 гола.

«Заявления и высказывания Соболева в последнее время — это эмоции. Может, у него это накопилось. Вспомните, как он после забитого гола кричал в сторону скамейки и Семака. На мой взгляд, когда у тебя все хорошо, нужно меньше отвлекаться на все эти моменты вокруг. 

Соболев сейчас наконец показывает тот футбол, который от него ждали с первых дней в «Зените». Понимаю, что он хочет больше доверия, больше хорошего отношения, но такие моменты нужно уметь выжидать. 

Сложный период у Александра, если так посмотреть. Думаю, спустя время можно говорить, что переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — это ошибка. Понимаю, что эмоции всех в тот период перехлестнули. И «Спартак» тогда обиделся в какой-то момент. Но сейчас Саше самое главное — это работать и правильно готовиться», — сказал бывший футболист «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Дверь в клуб" Дмитрия Саутина ", для Сашки всегда открыта..
Материалы по теме
Мостовой о российских игроках: «Как условный Соболев поедет в Европу, когда за его зарплату в «Зените» играют в «Барселоне» и «Реале»? Никто ему таких денег там не даст»
вчера, 13:55
Ловчев о Соболеве: «Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную России. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Никто не объясняет»
вчера, 06:58
Карпин о Соболеве и Кривцове вне заявки сборной: «Они начали играть 8 марта, а мы уже дали список. Дай бог, чтобы дальше так продолжили – получат вызов на следующий сбор»
26 марта, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Мавританию, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия одолела Швейцарию 4:3
через 25 минут
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
вчера, 22:51
Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
вчера, 22:43
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
вчера, 22:26
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
вчера, 22:17
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
вчера, 21:59
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
вчера, 21:54
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
вчера, 21:44
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне
24 минуты назад
Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»
сегодня, 00:18
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
вчера, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
вчера, 21:09
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
вчера, 20:41
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
вчера, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
вчера, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
вчера, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
вчера, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
вчера, 18:33
Рекомендуем