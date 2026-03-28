«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне

Хавбек саудовского «Аль-Ахли » Франк Кессиэ интересен не только «Ювентусу», но и «Роме».

Тренер римлян Джан Пьеро Гасперини рассматривает 29-летнего ивуарийца как потенциальную замену в случае ухода Куадио Коне. Гасперини знаком с Кессиэ по совместной работе в «Аталанте».

В 21 матче текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету полузащитника 3 гола и 1 ассист.