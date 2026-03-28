«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне
Хавбек саудовского «Аль-Ахли» Франк Кессиэ интересен не только «Ювентусу», но и «Роме».
Тренер римлян Джан Пьеро Гасперини рассматривает 29-летнего ивуарийца как потенциальную замену в случае ухода Куадио Коне. Гасперини знаком с Кессиэ по совместной работе в «Аталанте».
В 21 матче текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету полузащитника 3 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tuttosport
Капец ему только 29. По опыту игры на футбольной арене, Милан, Барса как будто было очеееень давно это, и я уже думал что он поехал зарабатывать на пенсию, а е мне всего 29
