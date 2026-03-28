«Рома» рассматривает Кессиэ на случай ухода Коне

Хавбек саудовского «Аль-Ахли» Франк Кессиэ интересен не только «Ювентусу», но и «Роме».

Тренер римлян Джан Пьеро Гасперини рассматривает 29-летнего ивуарийца как потенциальную замену в случае ухода Куадио Коне. Гасперини знаком с Кессиэ по совместной работе в «Аталанте».

В 21 матче текущего чемпионата Саудовской Аравии на счету полузащитника 3 гола и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Tuttosport
Капец ему только 29. По опыту игры на футбольной арене, Милан, Барса как будто было очеееень давно это, и я уже думал что он поехал зарабатывать на пенсию, а е мне всего 29
Материалы по теме
«Аль-Ахли» готов продать Кессиэ. Экс-хавбек «Барсы» и «Милана» интересен «Фиорентине»
26 июля 2025, 07:56
Товарищеские матчи. Аргентина обыграла Мавританию, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия одолела Швейцарию 4:3
5 минут назад
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
вчера, 22:51
Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
вчера, 22:43
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
вчера, 22:26
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
вчера, 22:17
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
вчера, 21:59
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
вчера, 21:54
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
вчера, 21:44
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
вчера, 21:44
Матвей Сафонов: «Галицкий регулярно пишет мне после матчей — знаю, что следит, смотрит»
17 минут назад
Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в «Зенит» — ошибка»
41 минуту назад
Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»
сегодня, 00:18
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
вчера, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
вчера, 21:09
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
вчера, 20:41
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
вчера, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
вчера, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
вчера, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
вчера, 18:40
