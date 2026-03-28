  Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»
Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин оценил победу над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

Голкипер дебютировал за национальную команду в этой игре.

– Какие у тебя чувства сейчас? Наконец-то сыграть за национальную сборную?

– Только позитив. Конечно, меня распирают эмоции внутри, но я такой человек, что больше держу это в себе. Я долго к этому шел и сейчас закрыл такой, можно сказать, гештальт. Такой путь… Ведь я играл за юношеские и молодежную сборные, а вот за первую команду… Дай бог, что это не последняя игра. Уверен, что не последняя!

– Многие говорили, что будет разгром. Но счет 3:1 — с чем связываешь?

– Команда готовилась серьезно. Понимали, что легко не будет, а соперники из этого региона очень агрессивны, поэтому недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой. Большое спасибо им за такой спарринг, – сказал Митрюшкин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
