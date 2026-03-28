Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
«Думаю, каждый футболист, сколько бы трофеев он ни выиграл, о чем-нибудь жалеет.
Роналду, наверное, когда его голова касается подушки, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
Понимаете, о чем я?» – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью TNT Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно из какого контекста это вырезано? Сейчас вроде не проходят матчи где Криштиану играет, Не мог же он ни с того ни с сего просто взять и сказать, приплетая к левой теме
Когда Роналду подходит к зеркалу, он, наверное, думает: "Вот бы Жоржина была так же хороша, как я"
Роналду, когда его голова касается подушки: «Вот бы забить такой же гол головой, как когда-то забил Сапогов!»
Нет, ну понятно, что Роналду многократно обижал Джо, что в Вест Хэме, что в Челси, но не до такой же степени, чтобы Коул только о Роналду и думал, особенно перед сном
Джо Коул решил напомнить о своем существовании и получить свою минуту внимания, попиарившись на имени Роналду.
По себе-то не суди, неудачник ) О ком твои мысли, когда твоя голова касается подушки? О Соболеве?
Ты тоже по себе не суди, приплетая Соболева) Зачем твои мысли заняты им?)
Когда голова Роналду касается подушки, Джо накрывает его одеялом
Да, понимаем. Коул о том, что у него нет кубков со сборной, и он завидует обоим
Джо Коул всё правильно говорит.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем