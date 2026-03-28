Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»

Джо Коул: Роналду жалеет, что он не Месси.

Джо Коул считает, что Криштиану Роналду не ровня Лионелю Месси.

«Думаю, каждый футболист, сколько бы трофеев он ни выиграл, о чем-нибудь жалеет.

Роналду, наверное, когда его голова касается подушки, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»

Понимаете, о чем я?» – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью TNT Sports.