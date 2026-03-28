  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
22

Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»

Джо Коул: Роналду жалеет, что он не Месси.

Джо Коул считает, что Криштиану Роналду не ровня Лионелю Месси.

«Думаю, каждый футболист, сколько бы трофеев он ни выиграл, о чем-нибудь жалеет.

Роналду, наверное, когда его голова касается подушки, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»

Понимаете, о чем я?» – сказал бывший полузащитник сборной Англии в интервью TNT Sports.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportskeeda
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoДжо Коул
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно из какого контекста это вырезано? Сейчас вроде не проходят матчи где Криштиану играет, Не мог же он ни с того ни с сего просто взять и сказать, приплетая к левой теме
Когда Роналду подходит к зеркалу, он, наверное, думает: "Вот бы Жоржина была так же хороша, как я"
Роналду, когда его голова касается подушки: «Вот бы забить такой же гол головой, как когда-то забил Сапогов!»
Нет, ну понятно, что Роналду многократно обижал Джо, что в Вест Хэме, что в Челси, но не до такой же степени, чтобы Коул только о Роналду и думал, особенно перед сном
Джо Коул решил напомнить о своем существовании и получить свою минуту внимания, попиарившись на имени Роналду.
По себе-то не суди, неудачник ) О ком твои мысли, когда твоя голова касается подушки? О Соболеве?
Ответ spolnikov
По себе-то не суди, неудачник ) О ком твои мысли, когда твоя голова касается подушки? О Соболеве?
Ты тоже по себе не суди, приплетая Соболева) Зачем твои мысли заняты им?)
Когда голова Роналду касается подушки, Джо накрывает его одеялом
Да, понимаем. Коул о том, что у него нет кубков со сборной, и он завидует обоим
Джо Коул всё правильно говорит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Магат о Нойере: «Он в одном ряду с Месси и Роналду на своей позиции. 30 млн евро за Мануэля – подарок для «Баварии». Сегодня он стоил бы 150 млн»
сегодня, 11:46
Отец Ямаля о сравнениях Ламина с Месси, Роналду и Мбаппе: «Не сравниваю сына ни с кем, кроме него самого. Уважаю всех футболистов – тех, кто играет сейчас и играл раньше»
25 марта, 18:17
Фердинанд о словах Руни, что Неймар не топ-игрок: «Он делал то, чего не могли даже Месси и Роналду. Был период, когда я думал: «Вот он – наследник престола»
24 марта, 22:02
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина против Мавритании, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия обыграла Швейцарию 4:3
42 минуты назадLive
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
сегодня, 22:51
Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
сегодня, 22:43
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
сегодня, 22:26
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
сегодня, 22:17
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
сегодня, 21:59
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
сегодня, 21:54
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
сегодня, 21:44
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
сегодня, 21:44
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
сегодня, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
сегодня, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
сегодня, 21:09
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
сегодня, 20:41
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
сегодня, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
сегодня, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
Рекомендуем