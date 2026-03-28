  • Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»

Карпин о соперниках сборной России: в отборах на Евро и ЧМ тоже не все Германия.

Валерий Карпин высказался об уровне соперников сборной России после победы над Никарагуа (3:1) со 130-й строчки рейтинга ФИФА.

– Не кажется ли вам, что, играя с такими соперниками, уровень нашей команды тоже падает? Есть ли у вас вопросы к РФС по выбору соперников?

– К РФС у меня вопросов нет в принципе. Потому что то, что находятся даже такие соперники, уже хорошо, за это можно только поблагодарить.

Во-вторых, вы почему-то все время забываете об этом: когда у нас были отборочные турниры, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Как правило – один, например Хорватия. Мы сейчас тоже играем с командами похожего уровня – Сербия, Нигерия, Камерун, Чили.

Раньше в отборе были Словения, Словакия, Мальта, Кипр – сборные, которые уровнем похожи на Никарагуа и другие не самые сильные команды. И таких команд предостаточно в отборах на чемпионат мира или Евро. Не все такого уровня, как Франция или Германия, – отметил главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
Я думаю Словения и Словакия посложнее будут
У Валерки работа мечты просто. Получает мешок денег за то, что возит наших бедолаг играть с мешками. Ну кайф же. Никакого тебе давления, никто не напрягает. Шутишь шутки и играешь с мешками. Мне кажется даже тактику не нужно никакую давать, просто рандомно выбрать 50 человек с РФ паспортом и поехал. Представляю как бы им с Валеркой накидали в квалификации к ЧМ/ЧЕ условные Албания или Северная Ирландия.
Да да, Словения, колхоз, игра в Мариборе, все мы помним.
А по какому каналу показывали игру?У нас не было .
