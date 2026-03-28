  • Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
Матвей Сафонов не захотел комментировать ход борьбы с Люкой Шевалье за место в основе «ПСЖ».

«Не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ». Конкуренция продолжается, в стартовом составе может оказаться любой, кто хорошо проявляет себя на тренировках», – сказал голкипер.

Также Сафонов не смог выделить самую запоминающуюся игру за клуб.

«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», – подчеркнул футболист сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Сегодня Мотя был хорош :) Будем надеяться, что только сегодня
Сказал как есть, комментарии излишни.
Материалы по теме
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
сегодня, 21:30
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
сегодня, 20:01
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
5 минут назад
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
30 минут назад
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
39 минут назад
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
57 минут назад
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
сегодня, 21:54
Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия обыграла Швейцарию 4:3, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 21:51
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
сегодня, 21:44
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
сегодня, 21:44
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
сегодня, 21:25
Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
сегодня, 21:16
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
сегодня, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
сегодня, 21:09
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
сегодня, 20:41
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
сегодня, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
сегодня, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
