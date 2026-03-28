Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
Сафонов о «ПСЖ»: не буду отвечать, кто первый номер.
Матвей Сафонов не захотел комментировать ход борьбы с Люкой Шевалье за место в основе «ПСЖ».
«Не буду отвечать на вопрос, кто первый номер «ПСЖ». Конкуренция продолжается, в стартовом составе может оказаться любой, кто хорошо проявляет себя на тренировках», – сказал голкипер.
Также Сафонов не смог выделить самую запоминающуюся игру за клуб.
«Один матч выделять не хочется, сейчас я регулярно играю за «ПСЖ». И каждый матч, каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке. Это важный период, нужно рассматривать его целиком», – подчеркнул футболист сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
2 комментария
Сегодня Мотя был хорош :) Будем надеяться, что только сегодня
Сказал как есть, комментарии излишни.
