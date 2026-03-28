Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
Хоакин Паничелли из-за травмы пропустит остаток сезона.
Нападающий порвал крестообразную связку в правом колене в составе сборной Аргентины и не сможет сыграть на чемпионате мира.
23-летний футболист «Страсбура» возглавляет гонку бомбардиров в Лиге 1 – у него 16 голов в 27 матчах. За национальную команду он провел одну игру – в ноябре.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Аргентины
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Жаль парня
Просто жаль((( шанс сыграть на ЧМ.выпадает далекоооо не каждый день( месяц .год)