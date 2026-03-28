Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
Бена Уайта освистали на «Уэмбли».
Бен Уайт сыграл за сборную Англии впервые с 2022 года.
Защитник отказывался выступать за национальную команду из-за конфликта со Стивом Холландом, ассистентом Гарета Саутгейта. Томас Тухель уговорил футболиста «Арсенала» вернуться.
Daily Mail отмечает, что сегодня во время выхода на замену в товарищеском матче против Уругвая на 69-й минуте Уайт был освистан посетителями «Уэмбли».
При этом на 81-й минуте Бен открыл счет в матче, но в добавленное время сфолил в своей штрафной и позволил гостям сравнять – 1:1. Игра завершилась вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Просто в сборную нужно было больше уайта. Что бы не стать как Франция.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем