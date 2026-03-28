Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной

Бена Уайта освистали на «Уэмбли».

Бен Уайт сыграл за сборную Англии впервые с 2022 года.

Защитник отказывался выступать за национальную команду из-за конфликта со Стивом Холландом , ассистентом Гарета Саутгейта . Томас Тухель уговорил футболиста «Арсенала» вернуться.

Daily Mail отмечает, что сегодня во время выхода на замену в товарищеском матче против Уругвая на 69-й минуте Уайт был освистан посетителями «Уэмбли».

При этом на 81-й минуте Бен открыл счет в матче, но в добавленное время сфолил в своей штрафной и позволил гостям сравнять – 1:1. Игра завершилась вничью.