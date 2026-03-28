  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»

«Ювентус» заинтересован в подписании Левандовского.

Нападающий Роберт Левандовски может пополнить состав «Ювентуса».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что туринцы контактировали с окружением форварда «Барселоны» в последние недели, а 26 марта представитель туринцев приезжал на игру сборной Польши в Варшаве.

Отмечается, что «бьянконери» ищут харизматичных и опытных футболистов высочайшего уровня, которые помогут команде сделать шаг вперед.

В качестве одного из примеров называется Лука Модрич из «Милана», и в «Ювентусе» пытаются разобраться, сможет ли Левандовски играть такую же роль.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРоберт Левандовски
logoМилан
logoЛа Лига
logoЛука Модрич
logoЮвентус
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoБарселона
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Старая сеньора интересуется кавалерами себе подстать
Да Лёва даже если в каждом туре бухой в какандель выйдет,будет полезнее нынешних горе-нападающих Ювентуса,будем объективны))
Так что чего тут думать,пусть пытаются подписать,сезона на 2 ещё точно хватит,пока не найдут топового ЦФ надолго.
Почему за Ройем Макаем не поехали?
Норм вариант. Можно и Кристенсена взять. А вообще нужно и тратиться - вернуть в Италию Кальфьори и Тонали.
Милану бы его взять, продать Леао, на эти деньги пару сильных игроков взять и старики Модрич и Лева принесут им чемпионство
В Италии ещё пару лет вполне попылит на уровне !
Читайте новости футбола в любимой соцсети
