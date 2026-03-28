«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»

«Ювентус» заинтересован в подписании Левандовского.

Нападающий Роберт Левандовски может пополнить состав «Ювентуса ».

La Gazzetta dello Sport утверждает, что туринцы контактировали с окружением форварда «Барселоны» в последние недели, а 26 марта представитель туринцев приезжал на игру сборной Польши в Варшаве.

Отмечается, что «бьянконери» ищут харизматичных и опытных футболистов высочайшего уровня, которые помогут команде сделать шаг вперед.

В качестве одного из примеров называется Лука Модрич из «Милана », и в «Ювентусе» пытаются разобраться, сможет ли Левандовски играть такую же роль.