Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»

Миодраг Божович: почти все обычные люди против войны и против США.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ и иранского «Эстегляля» Миодраг Божович заявил, что поддерживает Иран в конфликте с США.

«Почти все простые люди против войны и против Америки. Почти все поддерживают Иран. Я думаю, что эта война также связана с нефтью. Американцев интересуют только природные ресурсы!»

О послании народу Ирана

«Мне трудно что-либо сказать, потому что я знаю, что вы чувствуете и как вы страдаете. Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы вместе пройдете через этот трудный период», – сказал Божович.

Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»