«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер

«Барселона » серьезно нацелена на подписание Алессандро Бастони , сообщает Фабрицио Романо .

Инсайдер в ролике на своем YouTube-канале заявил, что «блауграна» уже обсуждала возможный переход с представителями защитника «Интера ». При этом каталонцы не собираются оказывать на «нерадзурри» давление через окружение игрока.

Одним из сценариев называется обмен, но он маловероятен. В целом, «Интер» считает Бастони ключевым футболистом, за которого придется заплатить очень большие деньги, если клуб вообще будет согласен его продать.