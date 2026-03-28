«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
«Барселона» серьезно нацелена на подписание Алессандро Бастони, сообщает Фабрицио Романо.
Инсайдер в ролике на своем YouTube-канале заявил, что «блауграна» уже обсуждала возможный переход с представителями защитника «Интера». При этом каталонцы не собираются оказывать на «нерадзурри» давление через окружение игрока.
Одним из сценариев называется обмен, но он маловероятен. В целом, «Интер» считает Бастони ключевым футболистом, за которого придется заплатить очень большие деньги, если клуб вообще будет согласен его продать.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FCInter1908
Таких типов Интер не продаёт в принципе. Да и Бастони стиль Барселоны не подойдёт.
сбагрить его надо скорее, привоз сплошной, вечные проблемы на его позициях
