  • Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о переносе матча парижского клуба с «Лансом» в 29-м туре Лиги 1. 

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Давайте внесем ясность. Мы понимаем гнев фанатов «Ланса» и просьбу парижан. Чего мы не понимаем – и я уже давно об этом говорю – так это того, почему французские чиновники, и в частности представители LFP, являются могильщиками футбола.

Между предпоследним и последним игровыми турами пройдет матч 28-го тура. Таким образом, предпоследний тур на самом деле больше не будет предпоследним, поскольку будет еще один матч… Им совсем не к лицу нарушать свои собственные правила. У этих людей нет ни морали, ни принципов.

Они считают Лигу 1 мусором. Я считаю, что сборная Франции уже много лет находится на пьедестале почета среди национальных сборных, но что насчет нашей лиги? У нас полный бардак», – сказал Ларке в эфире TF1.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
Ливерпуль должен направить жалобу в УЭФА , такое не должно быть в футболе, в прошлом сезоне такими переносами выиграли ЛЧ и все сошло с рук
Страны не должны владеть футбольными клубами, но чинушам плевать, катарцы и эмираты заливают евро футбол миллиардами, всех все устраивает
Товарищеские матчи. Аргентина против Мавритании, Англия упустила победу над Уругваем, Испания разгромила Сербию, Германия обыграла Швейцарию 4:3
вчера, 23:10Live
Джо Коул: «Когда голова Роналду касается подушки, он, наверное, думает: «Вот бы я был так же хорош, как Месси!»
вчера, 22:59
Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»
вчера, 22:51
Сафонов о конкуренции с Шевалье: «Не буду отвечать, кто первый номер «ПСЖ». Каждая минута – счастье после долгого времени на скамейке»
вчера, 22:43
Лучший бомбардир Лиги 1 Паничелли порвал «кресты» в сборной Аргентины
вчера, 22:26
Фанаты Англии освистали Уайта, 4 года отказывавшегося играть за сборную. Защитник вышел на замену в матче с Уругваем, забил и сфолил в своей штрафной
вчера, 22:17
«Ювентус» связывался с Левандовским и направлял представителя на игру сборной Польши. Туринцы ищут опытного игрока топ-уровня, ориентируясь на Модрича и «Милан»
вчера, 21:59
Божович о ситуации в Иране: «Почти все простые люди против войны и против США. Конфликт связан с нефтью. Американцев интересуют только ресурсы!»
вчера, 21:54
«Барселона» общается с окружением Бастони и серьезно настроена на трансфер
вчера, 21:44
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
вчера, 21:25
Митрюшкин о 3:1: «Готовились серьезно, недонастроя не было. Никарагуа — большие молодцы, дали бой»
2 минуты назад
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
вчера, 21:30
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
вчера, 21:09
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
вчера, 20:41
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
вчера, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
вчера, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
вчера, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
вчера, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
вчера, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
вчера, 18:18
Рекомендуем