Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»

Жан-Мишель Ларке о переносе матча «ПСЖ» и «Ланса»: LFP – могильщики футбола.

Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ » Жан-Мишель Ларке высказался о переносе матча парижского клуба с «Лансом » в 29-м туре Лиги 1.

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Давайте внесем ясность. Мы понимаем гнев фанатов «Ланса» и просьбу парижан. Чего мы не понимаем – и я уже давно об этом говорю – так это того, почему французские чиновники, и в частности представители LFP, являются могильщиками футбола.

Между предпоследним и последним игровыми турами пройдет матч 28-го тура. Таким образом, предпоследний тур на самом деле больше не будет предпоследним, поскольку будет еще один матч… Им совсем не к лицу нарушать свои собственные правила. У этих людей нет ни морали, ни принципов.

Они считают Лигу 1 мусором. Я считаю, что сборная Франции уже много лет находится на пьедестале почета среди национальных сборных, но что насчет нашей лиги? У нас полный бардак», – сказал Ларке в эфире TF1.