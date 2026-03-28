Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»

Владимир Пономарев: есть у России вратари сильнее Сафонова.

Владимир Пономарев раскритиковал Матвея Сафонова и игру сборной России против Никарагуа (3:1) в целом.

«Где-то в метрах двадцати били, с левой ноги, все было видно. Никто ему не загораживал, наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо. Они же видели, что человек идет на замахе. Почему никого нет? Так что здесь и оборона виновата, и Сафонов виноват. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп .

Игра так себе, честно говоря. Все сводится к тому, что побыстрее надо подать угловой, штрафной или пенальти. Вот к чему у нас сводится футбол. Ни одной фланговой атаки нет, ни одного сильного крайнего нападающего, который бы обыгрывал. Да никто никого не обыгрывает. Все играют прямолинейно, только в пас.

Почему все время в пас? Я не пойму. Все отдают мяч побыстрее. Раньше в советское время кричали: «Отдай, не держи, отдай и беги». А сейчас вообще мяч не держат. Не знаю, неинтересно им или отделаться хотят. Ну неинтересная игра», – сказал бывший защитник ЦСКА .