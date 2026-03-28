«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом

«Наполи» может исключить Ромелу Лукаку из состава.

Ромелу Лукаку могут исключить из состава «Наполи» из-за его решений в последние дни.

Ранее стало известно , что 32-летний нападающий покинул расположение сборной Бельгии и не примет участие в товарищеских матчах со сборными США и Мексики. Он решил сосредоточиться на улучшении физической формы.

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером – это решение не было согласовано с клубом. Как сообщает Sky Sport, позиция «Наполи » заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника – иначе он будет исключен из состава. Клуб в любом случае оштрафует игрока.

В текущем сезоне Серии А Ромелу провел 5 матчей, находясь на поле в среднем 8 минут, и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .