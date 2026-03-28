Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
Валерий Карпин указал на непредсказуемость игры Никарагуа после победы над командой из Центральной Америки со счетом 3:1.
– Недооценка соперника была?
– Не знаю, можно ли назвать это недооценкой, но будто были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии со стороны соперника. Футболисты в раздевалке сказали, что были удивлены.
Такая игра связана прежде всего с недооценкой и неожиданностью, хотя про это говорили. Не знали, какая будет схема у соперника, потому что первую игру команда проводила с этим тренером. Готовились ко всем вариантам и говорили, что международные матчи, даже товарищеские, другого уровня. Но все равно стало неожиданностью.
– Главный тренер сборной Никарагуа сказал, что хотел бы реванш. Вы готовы принять вызов?
– Когда? Завтра не сможем.
Мы готовы на все. Если найдется время и возможность, то да. Хотя перелет в Никарагуа в течение чемпионата будет тяжело сделать, будет джетлаг. Но если все сложится, то с удовольствием, – сказал главный тренер сборной России.
Такая сильная сборная нарасхват.
У нас нет шансов на эту игру.