  Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»

Валерий Карпин: готовы дать Никарагуа реванш.

Валерий Карпин указал на непредсказуемость игры Никарагуа после победы над командой из Центральной Америки со счетом 3:1.

– Недооценка соперника была?

– Не знаю, можно ли назвать это недооценкой, но будто были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии со стороны соперника. Футболисты в раздевалке сказали, что были удивлены.

Такая игра связана прежде всего с недооценкой и неожиданностью, хотя про это говорили. Не знали, какая будет схема у соперника, потому что первую игру команда проводила с этим тренером. Готовились ко всем вариантам и говорили, что международные матчи, даже товарищеские, другого уровня. Но все равно стало неожиданностью.

– Главный тренер сборной Никарагуа сказал, что хотел бы реванш. Вы готовы принять вызов?

– Когда? Завтра не сможем.

Мы готовы на все. Если найдется время и возможность, то да. Хотя перелет в Никарагуа в течение чемпионата будет тяжело сделать, будет джетлаг. Но если все сложится, то с удовольствием, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Валере делать не х, решил в Никарагуа сгонять! Главное человек 50 вызвать и на аэрбасе 380 полетим!
У Никарагуа очень плотный календарь.
Такая сильная сборная нарасхват.

У нас нет шансов на эту игру.
Ответ Busk
У Никарагуа очень плотный календарь. Такая сильная сборная нарасхват. У нас нет шансов на эту игру.
Если откажутся, мы их заблокируем, с нами спорить нельзя, только выслушивать и поддерживать
Без пенки и удаления хз как выбираться будет Валера
Единственный плюс от этой игры, что скоро в рпл появиться Никарагуанские звёзды.
Переживаю за Валеру, как бы не повторил судьбу Мадуро. Вдруг потом заставят тренировать какой-нибудь клуб в МЛС. А может даже самого Месси
Валера, мы всё прое.. упустили..
Из кармана своего за перелет и проживание оплатишь,с удовольствием физручок слетает конечно.
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
Карпин про 3:1 с Никарагуа: «Не сказать, что доволен. Такое чувство, что агрессивная игра соперника стала неожиданностью для России. Не ожидали, что не будет времени подумать»
Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP – могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Испания против Сербии, Германия обыграла Швейцарию 4:3, Аргентина встретится с Мавританией
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»
Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
