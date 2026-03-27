Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»

Массимо Амброзини: в Италии знают, что сборная Франции намного лучше.

Массимо Амброзини высказался о предстоящих встречах Франции и Италии в Лиге наций .

– Скажу честно: никто в Италии не говорит про Лигу наций. Никто ею не интересуется. Мы слишком сосредоточены на том, что произойдет в ближайшие дни. Думаю, если вы спросите игроков, кто попал к ним в группу в Лиге наций, они не будут знать!

Прямо сейчас они прекрасно понимают, что Франция находится на другой планете в сравнении с Италией – в плане команды, состава. Они знают, что там очень много талантливых игроков и что конкурировать с ними невозможно.

– Но в одном из последних матчей Франция забила через 10 секунд после начала игры, а победу в итоге спокойно одержала Италия.

– Да, но если прямо сейчас Франция проведет против Италии 10 матчей, то выиграет 9. Возможно, я немного преувеличиваю... – сказал экс-хавбек итальянской сборной.