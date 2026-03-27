Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
КДК сообщил о наказании защитника ЦСКА Матеуса Рейса за удаление в матче с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России (0:4).
Футболист армейцев несколько раз толкнул Валентина Пальцева плечом в грудь во время борьбы за позицию при подаче углового на 45-й минуте. Главный арбитр Инал Танашев показал ему красную карточку.
КДК принял решение дисквалифицировать бразильца на две игры Кубка России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Или как локоть в лицо защитника Краснодара против Глебова, который убегает один на один вообще не жк