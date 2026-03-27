  • Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
9

Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»

Матеус Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России.

КДК сообщил о наказании защитника ЦСКА Матеуса Рейса за удаление в матче с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России (0:4).

Футболист армейцев несколько раз толкнул Валентина Пальцева плечом в грудь во время борьбы за позицию при подаче углового на 45-й минуте. Главный арбитр Инал Танашев показал ему красную карточку

КДК принял решение дисквалифицировать бразильца на две игры Кубка России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
Да они там совсем кукухой поехали? Красная да, потому что глупость сделал. Но Краснодарец там так рисовал, как будто в лучших дельфинариях учился. И за это ц матча? А когда в игроков ЦСКА двумя ногами летят, но ломают и прочее, это как?
это два матча, а как защитник Динамо пробить в горло Глебову это жк.
Или как локоть в лицо защитника Краснодара против Глебова, который убегает один на один вообще не жк
Скоро в цдка ни одного Бразила не останется такими темпами
