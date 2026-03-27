Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»

Матеус Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России.

КДК сообщил о наказании защитника ЦСКА Матеуса Рейса за удаление в матче с «Краснодаром » в Фонбет Кубке России (0:4).

Футболист армейцев несколько раз толкнул Валентина Пальцева плечом в грудь во время борьбы за позицию при подаче углового на 45-й минуте. Главный арбитр Инал Танашев показал ему красную карточку .

КДК принял решение дисквалифицировать бразильца на две игры Кубка России.