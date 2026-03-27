Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»

Валентин Пальцев: недооценили Никарагуа.

Валентин Пальцев высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1).

– Что происходило в первом тайме? Подходит ли слово «недооценка»?

– Да, думаю, подходит. Скорее всего, мы не ожидали такого отпора от соперника. Недооценили – согласен. Но во втором тайме сработали качественные замены и перевернули игру.

– Чего именно не ожидали? Меньше прессинга или борьбы?

– Мы вообще не знали, как они играют. Это не оправдание. Просто вышли и не ожидали, как они отреагируют на наш прессинг, атаку и оборону. Поэтому и получилось, что недооценили и пропустили гол, – сказал защитник.