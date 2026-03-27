Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
Валентин Пальцев высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1).
– Что происходило в первом тайме? Подходит ли слово «недооценка»?
– Да, думаю, подходит. Скорее всего, мы не ожидали такого отпора от соперника. Недооценили – согласен. Но во втором тайме сработали качественные замены и перевернули игру.
– Чего именно не ожидали? Меньше прессинга или борьбы?
– Мы вообще не знали, как они играют. Это не оправдание. Просто вышли и не ожидали, как они отреагируют на наш прессинг, атаку и оборону. Поэтому и получилось, что недооценили и пропустили гол, – сказал защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Извиняюсь, а Карпин чем занимается вообще?
Бред. Гол как раз к недооценке никакого отношения не имеет- это просто ошибка,бывает.
А то что ничего особо не показали против 131 в рейтинге команды это как раз работа штаба да и просто видимо уровень этих игроков
ну прямо как англичане, в сорок пятом... те тоже не знали чего ждать от московского Динамо
правда тогда интернета не было...