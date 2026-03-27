Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»

Валентин Пальцев высказался о победе сборной России над командой Никарагуа (3:1).

– Что происходило в первом тайме? Подходит ли слово «недооценка»?

– Да, думаю, подходит. Скорее всего, мы не ожидали такого отпора от соперника. Недооценили – согласен. Но во втором тайме сработали качественные замены и перевернули игру.

– Чего именно не ожидали? Меньше прессинга или борьбы?

– Мы вообще не знали, как они играют. Это не оправдание. Просто вышли и не ожидали, как они отреагируют на наш прессинг, атаку и оборону. Поэтому и получилось, что недооценили и пропустили гол, – сказал защитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoВалентин Пальцев
logoсборная Никарагуа
товарищеские матчи (сборные)
«Мы вообще не знали, как они играют»
Извиняюсь, а Карпин чем занимается вообще?
Ответ RAJAN GOSLINK
Не говори,это дичь,или Пальцев пробка,или Валера вообще охамел)
Ответ RAJAN GOSLINK
Х,, ей
-"Поэтому и получилось, что недооценили и пропустили гол.."

Бред. Гол как раз к недооценке никакого отношения не имеет- это просто ошибка,бывает.
А то что ничего особо не показали против 131 в рейтинге команды это как раз работа штаба да и просто видимо уровень этих игроков
Ответ Forza14Viola
Смотрел и поймал себя на мысли.. вот мы ругали сборную 12,14,16 годов.. блин да этож были звёзды по сравнению с этими вялокатающими ребятами. индивидуально сильные игроки Жирков, Аршавин, Денисов, Павлюченко, Игнашевич, Акинфеев, Анюков, Погребняк. Это футболисты. Ощущение что из нынешних даже близко некого нет рядом по уровню
Ответ Forza14Viola
Наша беда в том, что мы только ругать и умеем. Всегда!
Мы вообще не знали, как они играют...
ну прямо как англичане, в сорок пятом... те тоже не знали чего ждать от московского Динамо
правда тогда интернета не было...
Это все мелочи. Поздравляю всех с открытием "новой победной серии". ))))
Не пальцем деланные
Ответ selso99
непальцем...
Прессинг! Вот у них был прессинг
Очередное доказательство, что будь сейчас еврокубки, наши клубы отлетали бы даже от условных ференцварошей.
Как понимать не знали, давно уже придумали видеокассеты, могли бы и посмотреть.
Чем Карпин занимается за свою многомиллионную ЗП?? Вроде, уже нет оправдания про Динамо…
Не ожидали, что они будут играть у футбол, которому Карпин так и не научил
Материалы по теме
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
сегодня, 20:01
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
сегодня, 19:49
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
8 минут назад
Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
17 минут назад
Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»
34 минуты назад
Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
39 минут назад
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 20:17
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
сегодня, 20:05
Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
сегодня, 20:01
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
сегодня, 19:49
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 19:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
3 минуты назад
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
24 минуты назад
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
52 минуты назад
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
сегодня, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
сегодня, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
Рекомендуем