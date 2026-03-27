  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
25

Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»

Матвей Сафонов: моя концентрация была на уровне ЛЧ.

Матвей Сафонов высказался о пропущенном от Никарагуа (3:1) голе.

«Для меня это была неожиданная траектория – ее нельзя предсказать. Когда мяч виляет, нельзя понять, куда он полетит. Особенно мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно.

Но все равно такое вратарь должен брать, мне кажется. К этому как минимум надо стремиться. Нужно больше тренироваться с такими мячами.

Сегодня моя концентрация была на максимуме – на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провел очень много времени, для меня этот матч был очень важен. Но, конечно, вечер не назвать идеальным», – сказал голкипер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoсборная Никарагуа
logoСборная России по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
Jogel
logoПСЖ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сафонов: думаю, автор гола из Никарагуа будет рассказывать, что играл против меня...(Хохотать он будет с тебя!)
Ответ Опальный генерал Баженов
Как и в матче с Перу
Мяч Jogel должен быть стать нашим помощником, но что- то пошло не так 🤣
Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ...
вот только соперник был на уровне ЛП... лиги приколов
В очередной раз мыло в бане ловил
Никарагув выглядела на поле, как дворовая команда,а их соперник ,ну это просто клоуны. Карпин убил Динамо,а в сборной занимается ерундой
Вспоменается знаменитый мяч джибулани))
У Никарагуа вратарь на первенство бензоколонки играет, и мяч ему сегодня не мешал что-то
Ответ Трупейро
У Никарагуа вратарь на первенство бензоколонки играет, и мяч ему сегодня не мешал что-то
Он мяч первый раз в жизни увидел, обычно он ловил тряпки завернутые в пакет
Нет чтобы признать что просто ошибся и все бы успокоились, начинает затирать про мяч не такой, солнце светит, вода мокрая и трава зелёная) провоцируя еще больше негатива
Моя концентрация была на уровне ЛЧ.
А вот автор такого гола концентрацию потерял и забил., тем самым доказав, что в Лиге чемпионов ему делать пока нечего.
Мяч и правда вильнул, но это не оправдывает Сафонова.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Сафонов после 3:1 с Никарагуа: «Один из их игроков будет рассказывать, что забил мне. У сборной очень специфичные мячи, тяжело предсказать траекторию»
сегодня, 19:13
Иракли спел «Лондон – Париж» в футболке «ПСЖ» после матча России и Никарагуа в Краснодаре. Сафонов был на поле
сегодня, 18:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально – это не было согласовано с клубом
8 минут назад
Карпин согласен на игру в гостях у Никарагуа: «Если все сложится – с удовольствием. Футболисты сказали, что были удивлены уровнем интенсивности и хорошей агрессии»
17 минут назад
Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»
34 минуты назад
Бельерин о расизме в футболе: «Стадионы стали местом, где можно делать то, что нельзя делать больше нигде. Мы сделали нормой то, что я считаю варварством»
39 минут назад
Защитник ЦСКА Рейс дисквалифицирован на 2 матча Кубка России за удаление в игре с «Краснодаром»
сегодня, 20:17
Валентин Пальцев: «Недооценили Никарагуа, не ждали такого отпора. Мы вообще не знали, как они играют, не ожидали, как они отреагируют на прессинг, атаку и оборону России»
сегодня, 20:15
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
сегодня, 20:05
Тренер Никарагуа Оливас: «Россия на экстраординарном уровне и может состязаться с Аргентиной и США. Этот соперник – один из лучших в мире»
сегодня, 19:49
Карпин об ошибке Сафонова в матче с Никарагуа: «У меня нет объяснения. Может, в «ПСЖ» ему не бьют издалека? Там тащил все, потому что ближе били»
сегодня, 19:45
Товарищеские матчи. Англия принимает Уругвай, Германия в гостях у Швейцарии, Испания против Сербии, Аргентина встретится с Мавританией
сегодня, 19:45Live
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о голе Никарагуа: «Сафонову все было видно, никто ему не загораживал. Есть у нас вратари сильнее, тот же Тороп. И наши защитники были вдалеке от бьющего – это недопустимо»
3 минуты назад
Бальде интересен «Ман Сити», «МЮ» и «Астон Вилле». Защитник не планирует уходить из «Барселоны» (Mundo Deportivo)
24 минуты назад
КДК оштрафовал ЦСКА на 210 000 рублей после игры с «Краснодаром» – за оскорбительные кричалки фанатов, два удаления и отказ от флэш-интервью
52 минуты назад
Овчинников назвал Мусаева тренером номер один в России: «Он неординарный, системный, глубоко погружен в футбол. Давление в «Краснодаре» даже больше, чем в «Зените»
сегодня, 20:33
Массимо Амброзини: «В сборной Италии знают, что Франция на другой планете в сравнении с ними. Если команды проведут 10 матчей, французы выиграют 9 из них»
сегодня, 20:30
31 625 зрителей посетили матч России с Никарагуа в Краснодаре
сегодня, 18:59
У Никарагуа 1 победа в 8 последних играх – над Гондурасом. Команда идет на 130-м месте в рейтинге ФИФА
сегодня, 18:40
Де Хеа о Роналду: «В Криштиану есть что-то особенное. В нем все невероятно: то, как он работает и следит за собой, его диета. Случайно лучшими не становятся»
сегодня, 18:33
Шикунов считает Видича лучшим игроком в истории РПЛ: «Топовый, потом с «МЮ» выиграл ЛЧ. Ни Вагнер, ни Кордоба в топ-клубах не играли и в ЛЧ не побеждали»
сегодня, 18:18
Митрюшкин, Мелкадзе и Петров дебютировали за сборную России – в матче с Никарагуа
сегодня, 18:15
Рекомендуем