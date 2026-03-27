Сафонов о голе Никарагуа: «Мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно, но вратарь должен такое брать. Моя концентрация была на максимуме – на уровне ЛЧ»
«Для меня это была неожиданная траектория – ее нельзя предсказать. Когда мяч виляет, нельзя понять, куда он полетит. Особенно мячи Jogel ведут себя специфично, больше смещаются, чем обычно.
Но все равно такое вратарь должен брать, мне кажется. К этому как минимум надо стремиться. Нужно больше тренироваться с такими мячами.
Сегодня моя концентрация была на максимуме – на том же уровне, что и в Лиге чемпионов. На этом стадионе я провел очень много времени, для меня этот матч был очень важен. Но, конечно, вечер не назвать идеальным», – сказал голкипер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
вот только соперник был на уровне ЛП... лиги приколов
А вот автор такого гола концентрацию потерял и забил., тем самым доказав, что в Лиге чемпионов ему делать пока нечего.