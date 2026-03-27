  Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»

Миодраг Божович: США напали на Иран из-за израильского шантажа.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ и иранского «Эстегляля» Миодраг Божович высказался о конфликте в Иране.

«Это нападение евреев на независимую и суверенную страну без какой-либо конкретной причины. В настоящее время Израиль шантажирует американских политиков документами, которыми располагает Моссад, и я считаю это главной причиной для нападения на Иран.

Американцы вторглись в Ирак в 2003 году и заявили, что у иракцев есть химическое оружие. Они убили тысячи невинных иракцев, а оказалось, что это была ложь! То же самое происходит и сейчас», – сказал Божович.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
logoвысшая лига Иран
logoМиодраг Божович
Политика
Извините, но мы должны напасть на вас - ваша нефть нарушает права человека
Демократия в опасности.
Все именно так , просто происходит обмен дерьмократии на нефть , ну и естественно где есть нефть , там обязательно должен быть диктатор, который убивает 100 миллиардов людей в день и вообще мечтает захватить весь мир , так что если его свергнуть то все будут в +
Сейчас набегут защитники прав человека, и расскажут что Америка и Израиль бомбят Иран ради демократии в стране и иранцев, которые просто хотят мирно протестовать.
А что?
Продвинутые демократии в Ираке, Ливии, Сирии , Афганистане - ярчайшие примеры!
Просто островки демократии, райские сады.
Базу выдал Граф ... Смешно , когда 350-миллионная Америка скачет на задних лапках, исполняя израильские прихоти )) Если на файлах, что у Израиля - Трамп просто с малолетками развлекался, это импичмент и срок ... если, как предполагают некоторые, ритуальное убийство и каннибализм - тут уже пахнет пожизненным сроком или электрическим стулом. Потом Донни готов хоть третью мировую развязать, чтобы ублажить держателей компромата из израиловки . Демократия, честные выборы, миротворец Дональд, свобода прессы - ну вот это всё налицо в Америке ))
Комментарий скрыт
Там бесполезно, проверять нечего
Давно известно что Америка порабащает народы ради ресурсов. Иранцы не захотели плясать под дудку дяди Сэма и к ним в гости поведала ’демократия’.
Трамп сегодня выдал.
"Мы за счёт венесуэльской(!!!) нефти вернули все расходы на свержения Мадуро".
Вот это настоящая демократия.
Я ничего не придумал, это сказал сегодня господин президент США.
Божович не затерялся бы на Спортсе
В геополитике он разбирается - дай божевич.
Граф выдал базу:)
Есть правда в его словах. Что тогда про хим. оружие говорили которого не было. Что сейчас про ЯО, которого нет. Только вот недавно провели операцию по устранению всех ученых которые трудились над созданием ядерки. Прошло несколько месяцев и опять та же песня. А вообще если посмотреть, то там Израиль с 90-ых годов прикрывает свои удары по Ирану сказками о том, что там делают яо и вот-вот создадут. 30 лет уже по одной схеме работают.
У меня вопрос.
Почему демократия все время нуждается в страшных смертях детей?
Без этого взрослые не могут устроить демократию?
Какой же ты антон
