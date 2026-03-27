Божович о конфликте в Иране: «Американцы вторглись в Ирак в 2003 году, заявив, что там есть химическое оружие. Это оказалось ложью! То же самое происходит и сейчас»
Миодраг Божович: США напали на Иран из-за израильского шантажа.
Бывший тренер клубов Мир РПЛ и иранского «Эстегляля» Миодраг Божович высказался о конфликте в Иране.
«Это нападение евреев на независимую и суверенную страну без какой-либо конкретной причины. В настоящее время Израиль шантажирует американских политиков документами, которыми располагает Моссад, и я считаю это главной причиной для нападения на Иран.
Американцы вторглись в Ирак в 2003 году и заявили, что у иракцев есть химическое оружие. Они убили тысячи невинных иракцев, а оказалось, что это была ложь! То же самое происходит и сейчас», – сказал Божович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tasnim
Продвинутые демократии в Ираке, Ливии, Сирии , Афганистане - ярчайшие примеры!
Просто островки демократии, райские сады.
"Мы за счёт венесуэльской(!!!) нефти вернули все расходы на свержения Мадуро".
Вот это настоящая демократия.
Я ничего не придумал, это сказал сегодня господин президент США.
Почему демократия все время нуждается в страшных смертях детей?
Без этого взрослые не могут устроить демократию?